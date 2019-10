Return of the Obra Dinn arriva su PS4 | Xbox One e Nintendo Switch questo mese

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Lucas Pope, sviluppatore diof the, ha annunciato che il suo gioco non sarà più un'esclusiva per PC, ma approderà a partire dal 18 ottobre anche suOne, PlayStation 4 e.Se non avete ancora avuto l'occasione di provare questa particolare avventura monocromatica allora questa è l'occasione perfetta. Il gioco racconta di una nave fantasma immaginaria della East India Company, la cui storia è ambientata all'inizio del 1800. Voi assumerete il ruolo di un agente che dovrà capire cosa è successo ai passeggeri e all'equipaggio della nave attraverso la deduzione e la raccolta di diversi indizi. Con voi sarà presente un oggetto chiamato Memento Mortem, che consentirà di riportarvi al momento esatto in cui un membro dell'equipaggio muore.of theè un gioco unico anche per il suo particolare stile artistico. Pope ha confermato per la prima volta ...

