Manovra | arriva la Carta unica | si potrà fare tutto anche pagare con carta d’identità

Manovra - cosa cambia : meno detrazioni su casa e sanità (ma non sui mutui) Arrivano «cash back» e «bonus Befana» : Per far quadrare i conti si apre la strada alla riduzione degli sgravi fiscali per i redditi più alti, con una soglia fissata a 100 mila euro: coinvolte tutte le detrazioni, anche su spese sanitarie e ristrutturazioni edilizie, ma non i tassi sui mutui

Manovra da 14 miliardi : la metà arriva dalla lotta all’evasione. No aumento Iva : In precedenza il premier Conte aveva assicurato che sono stati trovati i 23 miliardi necessari a neutralizzare l’ aumento dell’Iva

Manovra da 14 miliardi : la metà arrivano dalla lotta all’evasione. No aumento Iva : In precedenza il premier Conte aveva assicurato che sono stati trovati i 23 miliardi necessari a neutralizzare l’ aumento dell’Iva

Manovra - arrivano gli aumenti selettivi dell’Iva - ma solo per chi paga in contanti : Per la prossima legge di Bilancio il governo sta studiando una rimodulazione delle aliquote Iva, che dovrebbe riguardare soprattutto alcuni prodotti e servizi. L'ipotesi più probabile è quella di un aumento dell'Iva per chi paga in contanti (si parla di un passaggio dal 10% al 12% su quell'aliquota), con un contemporaneo sconto (forse al 9%) per chi invece paga con carta o bancomat.Continua a leggere