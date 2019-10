L’addio di Marchisio | “La testa c’era | il corpo non girava più”

Marchisio annuncia L’addio al calcio allo Stadium : “ho deciso di ritirarmi - adesso un nuovo progetto” : Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata, Claudio Marchisio lascia il calcio giocato, la comunicazione è arrivata direttamente dal Principino in conferenza nella sala ‘Gianni e Umberto Agnelli’ dell’Allianz Stadium . “Ho deciso di ritirarmi , è stata una decisione ponderata, ma difficile”, ha spiegato il giocatore. “Ho scelto un luogo come questo per annuncia rlo. Volevo farlo a casa mia, ...

