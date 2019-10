Appalti | Oice | in 9 mesi progettazione +14 | 2% in valore -11% in numero 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) (AdnKronos) – Anche il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura nel mese di settembre mostra andamenti in discesa, infatti le gare pubblicate nel mese sono state 439 con undi 98,6 milioni di euro, rispetto ad agosto -15,3% nele -27,2% nel, e rispetto al mese di settembre 2018 ilcala del 23,7% e ildel 26,7%.Nei primi novedel 2019 i bandi pubblicati sono stati 4.161 per undi 998,3 milioni di euro, -3,3% inma +18,3% inrispetto ai primi novedel 2018. Anche per il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura la crescita è sostenuta dai bandi sopra soglia.I bandi perintegrati rilevati nel mese di settembre sono stati 8, concomplessivo dei lavori di 287,5 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in 2,7 milioni di euro. Degli 8 bandi 6 hanno riguardato i ...

