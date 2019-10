Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A TIBURTINA ANORD SI RALLENTA SULLA FLAMINIA DA CORSO DI FRANCIA A VIA VITORCHIANO DIREZIONE RACCORDO E SULLA SALARIA DALLA TANGENZIALE A VIA DI VILLA SPADARALLENTATO SULLA TANGENZIALE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI TRA TIBURTINA – PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER LAL’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNIRALLENTATO IN VIALE DEL MURO TORTO TRA VIALE DEL GALOPPATOIO E PIAZZALE FLAMINIO VERSO IL LUNGOTEVERE ALL’APPIO LATINO RALLENTAMENTI IN VIA CILICIA VERSO PIAZZA TUSCOLO AL QUARTIERE AURELIO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 02-10-2019 ore 19:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - muoversintoscan : ?? Code sul bivio #A1/#A11 provenendo da Roma e da Bologna in direzione #Pisa In #A11, code per traffico intenso t… - VAIstradeanas : 18:48 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -