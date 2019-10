Stardew Valley | il creatore Eric Barone ora è il publisher della versione Switch

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Nell'autunno del 2018, il talentuoso sviluppatore di"ConcernedApe", si è impegnato a diventare unico editore del gioco nelle sue versioni per PC, PS4, PS Vita e Xbox One.Quasi un anno dopo, ilha vinto i diritti per ladi Nintendo, lasciando solo i porting per mobile nelle mani dell'editore Chucklefish."Quando ho pubblicato, ero un apprendista nel settore dei videogiochi", ricordaquando ha annunciato la sua decisione di autopubblicare il gioco. "Ora però ho raggiunto uno stadio dove sono pronto per andare avanti in autonomia". Ad annunciare questa novità è proprio lo sviluppatore attraverso Twitter, il social che utilizza per aggiornare tutti i fan del suo gioco riguardo nuovi contenuti.Leggi altro...

