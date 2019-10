Papa Francesco fa indagare i gendarmi | operazioni sospette della Segreteria di Stato in

Gianluigi Nuzzi - nuovo libro contro Vaticano/ Video "i falsi amici di Papa Francesco" : Gianluigi Nuzzi, nuovo libro contro il Vaticano in uscita: Video anticipazioni, 'i falsi amici di Papa Francesco sono i nuovi mercanti nel tempio'

FRANCESCO NUTI - FIGLIA GINEVRA : 'È SERENO'/ 'Papà era solare - mi faceva molto ridere' : GINEVRA NUTI, FIGLIA di FRANCESCO NUTI, ospite a Vieni da me: 'Ho imparato come rapportarmi a lui: piccoli gesti, piccoli sorrisi, sguardi'.

Papa Francesco inaugura a San Pietro la statua : un barcone di migranti - "nessuno escluso" : Un Papa Francesco a senso unico. In occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato, il Pontefice ha ribadito: "Non possiamo rimanere insensibili, con il cuore anestetizzato, di fronte alla miseria di tanti innocenti, non possiamo non piangere". Dunque ha ricordato come è necessario "

Giornata del Migrante - Papa Francesco : <br> "Torni l'umanità - basta indifferenza" : Nella Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato Papa Francesco, durante la messa, ha fatto un discorso con cui vuole inviare tutti a tornare umani e a non essere indifferenti di fronte alle persone emarginate, di qualunque tipo, non solo gli stranieri che arrivano nel nostro Paese. Il Pontefice ha infatti spiegato:"Dobbiamo avere un'attenzione particolare verso i forestieri, come pure per le vedove, gli orfani e tutti gli scartati dei nostri ...

Papa Francesco inaugura statua per i migranti in San Pietro : Sergio Rame Il monumento sarà collocato in Vaticano: raffigura una zattera in bronzo e argilla. Il Papa: "Nessuno venga escluso" La "preoccupazione amorosa" verso i "meno privilegiati" è "richiesta" al popolo di Dio e non bisogna "escludere nessuno" né "lasciare fuori nessuno". In occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che quest'anno è giunta alla 105esima edizione, Papa Francesco è tornato a ricordare alle ...

Migranti - l'appello di Papa Francesco : «Siano garantiti i diritti fondamentali» : Città del Vaticano ? Piazza san Pietro è un mosaico di razze. Tra canti africani si celebra la Giornata del Migrante. Il Papa non fa esplicito riferimento allo jus culturae che in...

Sinodo - Papa Francesco nel mirino : il piano per permettere il matrimonio tra preti : La battaglia è già iniziata da tempo, ma alla vigilia dei lavori del Sinodo speciale sull' Amazzonia e una ecologia integrale sull' ambiente e la sua protezione, la polemica si fa più accesa. E si allunga la lista di cardinali e uomini importanti della gerarchia ecclesiale che puntano il dito contro

Papa Francesco : “Il sesso non è un peccato tanto grave. Ce ne sono altri peggiori” : Il pontefice ha parlato durante l’incontro avuto con i confratelli gesuiti nella nunziatura apostolica in Mozambico, in occasione del suo recente viaggio in Africa. Bergoglio si è scagliato contro il clericalismo, che ha come diretta conseguenza la rigidità, senza dare il giusto peso all’ingiustizia sociale, alla calunnia, ai pettegolezzi, alle menzogne.Continua a leggere

Francesco : io un Papa tentato assediato - è importante che preghiate per me : Colloquio del Pontefice con i gesuiti del Mozambico riportato da La Civiltà Cattolica: «Il clericalismo una perversione. Ci si concentra sul sesso e non si dà peso a ingiustizie e calunnie». Xenofobia: «Oggi i Paesi considerati come sale operatorie dove tutto è sterilizzato: la mia razza, la mia famiglia, la mia cultura»

Fine vita - malato di Sla scrive a Papa Francesco : “Talvolta morire è l’unica scelta” : "Quando il dolore fisico ti fa urlare ma non puoi perché non hai voce e il dolore rimane facendoti impazzire, allora comprendi che c'è un'unica via d'uscita: andartene". È un passaggio della lettera che Gianfranco Bastianello, un 63enne malato di Sla da quando ne aveva 14, ha inviato a Bergoglio.Continua a leggere

Eutanasia : malato Sla scrive a Papa Francesco - 'Dio ci ha dato la vita e il libero arbitrio' : Venezia, 26 set. (AdnKronos) - "Scrivo a Papa Francesco delle conseguenze della sofferenza perché la conosco molto da vicino, nella mia esperienza personale e in quella dei tanti disabili gravissimi che ho assistito negli anni". malato di Sla da quando aveva 14 anni, Gianfranco Bastianello, 63 anni,

Vittorio Sgarbi mette Papa Francesco sotto accusa : "Silenzio su una sentenza di morte" : "Possibile che il Papa non dica nulla a difesa della vita? Possibile che non abbia nulla da dire sulla sentenza della Consulta che apre le porte al 'suicidio di Stato'. Non possiamo lasciare che a decidere della vita sia un Tribunale con una sentenza di morte!". Vittorio Sgarbi si pronuncia così con

Papa Francesco : “Sono un Pontefice assediato e tentato - pregate per me per liberarmi” : "Sento continuamente il bisogno di chiedere l’elemosina della preghiera. È importante che la gente preghi per il Papa e per le sue intenzioni. Il Papa è tentato, è molto assediato: solo la preghiera del suo popolo può liberarlo" ha dichiarato Papa Francesco a 24 confratelli gesuiti che lo ascoltavano nel suo recente viaggio in Africa.Continua a leggere

Malato di Sla scrive a Papa Francesco : "Quando il dolore ti fa urlare - puoi solo andartene" : “Quando il dolore fisico ti fa urlare ma non puoi perché non hai voce e il dolore resta facendoti impazzire. Caro Papa Francesco allora comprendi che c’è un’unica via d’uscita, andartene”. Gianfranco Bastianello, 63 anni, è Malato di Sla da quando ne aveva 14. Ha inviato al Santo Padre una lettera in merito alla decisione della Consulta di depenalizzare, in alcune circostanze, il suicidio ...