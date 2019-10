Morbo di Parkinson | come interpretare i campanelli d’allarme e i sintomi più comuni

Morbo di Parkinson : un ‘vecchio’ farmaco potrebbe frenare la malattia : Un farmaco noto e molto comune per chi soffre di patologie legate alla prostata potrebbe frenare una delle malattie autodegenerative più difficili da combattere, il Morbo di Parkinson. Sembra infatti che un farmaco usato per l’ipertrofia prostatica benigna, ovvero l’ingrossamento della ghiandola prostatica, potrebbe rallentare il decorso del Morbo di Parkinson, ostacolando la neurodegenerazione e la perdita di cellule nervose: non ...