Higuain | Bernardeschi e Cr7 | la Juve batte 3-0 il Bayer Leverkusen

Juventus-Bayer Leverkusen - le parole dei protagonisti : Higuain - Bernardeschi e Cuadrado commentano la vittoria : vittoria semplice per la Juventus contro il Bayer Leverkusen. A fine gara alcuni dei protagonisti hanno commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Juventus-Bayer Leverkusen 3-0, le pagelle di CalcioWeb: Bernardeschi Carpe diem, Szczesny giustiziere [FOTO] “Era una partita importante dopo il pareggio a Madrid. Sapevamo che avremmo dovuto vincere per vedere la qualificazione un po’ più vicina. Abbiamo fatto una grandissima partita ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Juventus-Bayer Leverkusen 3-0. Decisive le reti di Higuain - Bernardeschi e Cristiano Ronaldo : Dopo la beffa atroce della prima giornata arriva la prima vittoria in questa in stagione in Champions League per la Juventus: a Torino i tedeschi del Bayer Leverkusen soccombono per 3-0: decidono le reti di Higuain al 17′, di Bernardeschi al 62′ e, nel finale, di Cristiano Ronaldo. Nel primo tempo la sfida si sblocca subito: al 17′ lancio lungo per Higuain, Tah prova ad anticipare ma la palla si impenna e resta lì, ...

La Juventus fa la voce grossa contro il Leverkusen - 3-0 e match mai in discussione : Higuain-Bernardeschi-Ronaldo - gongola Sarri [FOTO] : Juventus-Leverkusen live – E’ andata in archivio la seconda giornata valida per la fase a gironi di Champions League, in campo la Juventus contro il Leverkusen, importanti indicazioni per il tecnico Maurizio Sarri, netti miglioramenti per i bianconeri partita dopo partita, la Juventus adesso manda un chiaro messaggio alle avversarie nel girone, netto passo in avanti verso la qualificazione per gli uomini di Sarri che adesso ...

VIDEO Juventus-Bayer Leverkusen 3-0 - Highlights - gol e sintesi : Higuain - Bernardeschi e CR7 piegano i tedeschi : La Juventus centra la prima vittoria in Champions League: dopo il 2-2 in casa dell’Atletico Madrid all’esordio, i bianconeri regolano per 3-0 i tedeschi del Bayer Leverkusen. Apre le marcature Higuain al 17′, chiude i conti al 62′ Bernardeschi. Ciliegina sulla torta di Cristiano Ronaldo al minuto 89. Juve ed Atletico Madrid appaiate in testa al girone. Highlights Juventus-Bayer Leverkusen 3-0 IL GOL DEL VANTAGGIO DI ...

Pagelle Juventus-Bayer Leverkusen 3-0 - voti Champions League : Higuain - Bernardeschi e CR7 stendono i tedeschi : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Bayer Leverkusen (CALCIO D’INIZIO ALLE ORE 21.00) La Juventus supera il Bayer Leverkusen con il punteggio di 3-0 e centra 3 punti di capitale importanza per il prosieguo del cammino in Champions League. A segno tutto il tridente, per una formazione bianconera che ha saputo soffrire, ma ha anche messo in mostra le sue qualità JUVENTUS (4-3-1-2) Szczesny 6 – Match da assoluto ...