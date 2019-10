GTA 6 sarà esclusiva temporale di PS5 per un mese?

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) GTA 6 è sicuramente un titolo molto atteso, di cui non si sa nulla di ufficiale ma di cui si parla già parecchio com'è comprensibile che sia considerato il successo e l'amore del pubblico per il franchise. Come possiamo notare su forum e portali di varia natura ne sta parlando sempre di più ed in questo caso ad attirare l'attenzione sono state le parole di uno sviluppatore third party che ha dichiarato che il gioco uscirà a fine 2020. Secondo questa voce di corridoio, inoltre, Sony sarebbe riuscita a strappare l'esclusivitàdel gioco a Rockstar Games, per cui GTA 6 uscirà su PS5 con ben 30 giorni di anticipo rispetto alle piattaforme concorrenti.Pur trattandosi di una fonte non ufficiale, vale la pena considerare che lo stesso autore in passato ha azzeccato diverse altre anticipazioni riguardo le caratteristiche della nuova console Sony, per cui non è sicuramente ...