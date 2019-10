Castello di Cisterna Napoli | trovati morti due conviventi

Napoli - due persone trovate morte in casa a Castello di Cisterna. Ipotesi omicidio-suicidio : I cadaveri di due conviventi sono stati trovati dai Carabinieri in un villetta monofamiliare in via Passariello, una traversa laterale della strada principale di Castello di Cisterna (Napoli). Si tratta di un uomo e di una donna, entrambi di 56 anni, incensurati. L’uomo era titolare di una ditta di materiali edili. Sono state avviate le indagini per far luce su quanto accaduto e per cercare di ricostruire le ultime ore della coppia. L’Ipotesi ...