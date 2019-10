Camera | oggi alle 15 question time alla Camera

Rdc : Oggi a Question time Camera ministro Lavoro interviene su vicenda Saraceni : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – Al Question time in programma Oggi alla Camera alle 15, la ministra del Lavoro e politiche sociali, Nunzia Catalfo, risponderà a una interrogazione, presentata dal deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, su iniziative volte ad escludere dall’accesso al reddito di cittadinanza i condannati per gravi delitti, anche alla luce della recente vicenda relativa all’ex brigatista Federica Saraceni . ...

Governo Conte - la Camera vota la fiducia : oggi voto al Senato : La Camera ha votato la fiducia al Governo Conte bis nella serata del 9 settembre, al termine di una lunga giornata in cui il Premier ha presentato davanti ai parlamentari il programma di Governo, e fuori da Montecitorio impazzava la protesta inneggiata da Giorgia Meloni. I sì sono stati 343 i no 263, gli astenuti 3. Una maggioranza più che ampia, dal momento che sarebbero bastati 316 sì. Hanno votato a favore del nuovo esecutivo, come previsto, ...