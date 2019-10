Apple iPhone 11 Pro non supera i test di caduta di Altroconsumo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)ha messo sotto stress il nuovo11 Pro e i nuovi11 e11 Pro Max per verificarne la solidità strutturale. Complessivamente tutti e tre gli smartphone sono dispositivi di qualità ottima, però11 Pro non hato le prove di. I laboratori dida tempo hanno iniziato aare in laboratorio gli smartphone indirizzati ai consumatori, per confortarli sotto una molteplicità di aspetti, fra cui la qualità dello schermo, la semplicità di scrittura di messaggi, la qualità delle fotocamere, l’autonomia, la navigazione in Internet, la qualità delle telefonate. Ci sono anche prove che verificano la resistenza allae agli schizzi d’acqua. Ildiin particolare è quello che11 Pro non hato, come si può vedere nel video riportato sotto. Per eseguirlo i tecnici inseriscono lo smartphone ...

Cdiscount : #FrenchDays ?? Apple iPhone XR 64 Go ?? - loreglorenzo : Opinione personale ma a me il nuovo iphone11 (che non ho intenzione di acquistare) fa proprio schifo!!!?? #iPhone11… - pcexpander : Il matrimonio tra Google Home e le chiamate Google Duo si fa: ecco come abilitarle in inglese (foto)#pcexpander… -