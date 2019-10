Antartide : si stacca iceberg da 315 miliardi di tonnellate - ora a spasso per l'oceano : Antartide - Dopo anni di tira e molla, alla fine il "dente" è caduto: stiamo parlando di Loose Tooth (in inglese "dente che sta per cadere"), ovvero il grosso iceberg dal peso di 315 miliardi di...

Gigantesco iceberg si stacca in Antartide - il più grande in 50 anni : Un Gigantesco iceberg si è staccato in Antartide orientale: è il più grande degli ultimi 50 anni, precisamente il maggiore evento simile dal 1963. L’annuncio è stato dato dagli scienziati dell’Australian Antartic Division, sottolineando che il distacco di “D28” dalla piattaforma Amery non è strettamente collegato ai cambiamenti climatici ma potrebbe causare un’ulteriore accelerazione dello scioglimento dei ghiacciai ...

Antartide - Airbnb cerca 5 volontari per una missione : Ti piacerebbe andare in Antartide? Airbnb e Ocean Conservancy hanno annunciato il programma Antarctic Sabbatical, un'opportunità senza precedenti per 5 appassionati di volare nel continente più remoto della Terra e unirsi, nel mese di dicembre, alla scienziata Kirstie Jones-Williams in una missione di ricerca scientifica unica nel suo genere. Obiettivo: scoprire e analizzare il grado di penetrazione delle microplastiche nel suolo dell'Antartide. ...

La “rivoluzione dei criptotefra” : l’uso delle ceneri vulcaniche per datare e correlare eventi geologici e climatici in Antartide : “Nell’immaginario collettivo l’Antartide è sinonimo di temperature estreme, ghiacciai a perdita d’occhio, iceberg e pinguini. Non tutti sanno, però, che l’Antartide ospita numerosi vulcani, molti dei quali considerati attivi. Tra questi il monte Erebus, un vulcano alto quasi 3800 metri, situato sull’isola di Ross, e il monte Melbourne, a pochi passi dalla base scientifica italiana “Mario Zucchelli”, che, secondo alcuni, avrebbe eruttato nei ...

Dall’Amazzonia all’Antartide - la Terra e i rifugiati climatici : In questi giorni la Foresta Amazzonica, il principale polmone della Terra, brucia a ritmi preoccupanti. Le immagini satellitari diffuse dalla Nasa testimoniano un’intensità delle fiamme così elevata da essere visibile dallo spazio. L’Istituto Nazionale brasiliano di Ricerche Spaziali riporta che dall’inizio dell’anno sono scoppiati circa 73.000 incendi con un aumento dell’82% rispetto all’anno ...

Trovata antichissima “polvere di stelle” nei ghiacci in Antartide : Un gruppo di scienziati guidati dall’astrofisica Dominik Koll ha scoperto in Antartide “polvere di stelle“, o meglio, tracce di una o più supernove, esplosioni stellari molto energetica. Le supernove sono molto luminose e causano un’emissione di radiazione che può per brevi periodi superare quella di una intera galassia. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Physical Review Letters. Le tracce delle esplosioni ...