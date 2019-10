Allegri – Dopo tante chiamate | l’ex Juve preso una decisione

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’ex tecnico bianconero Massimilianoconferma il suo anno lontano dal calcio.resta fermo, ma a stipendiato dallantus, fino al prossimo giugno. Ecco quanto riportato dal quotidiano in merito al suo futuro: “Anno sabbatico confermato. La spina resta staccata. Massimilianonon tornerà in panchina prima della prossima stagione: la scelta non cambia, nonosle tantissime sirene risuonate nelle ultime settimane. Non poteva che essere così: Max è l’allenatore italiano più vincente degli ultimi anni e saperlo ai box è un pensiero stupendo per le società che si trovano in difficoltà. E infatti le tentazioni sono fiorite recentemente, da tutta Europa. Ci hanno pensato a Manchester, sponda United, visto che mai i Red Devils erano stati così in crisi. Ci hanno pensato al Psg e al Tottenham. E ...

