Stato federato degli Stati Uniti d'America : Gli Stati Uniti d'America sono amministrativamente suddivisi in cinquanta entità subnazionali federali (46 Stati federati e 4 che preferiscono il nome di commonwealth) che, insieme al Distretto di...

Canada - 19 enne va a fare jogging e per sbaglio sconfina negli Stati Uniti - arrestata per due settimane : Una ragazza francese di 19 anni Cedella Roman per coltivare la sua passione in vacanza è stata arrestata. La ragazza stava visitando il Canada quando, come ogni mattina, è uscita e ha iniziato a fare jogging. La 19enne però non si è accorta di aver superato il confine tra Canada e Stati Uniti ed essere nel territorio americano. Questo errore le è costato caro. La ragazza è stata arrestata per immigrazione clandestina e ha dovuto ...

La Corea del Nord e gli Stati Uniti ricominceranno i negoziati sulle armi nucleari il 5 ottobre : La vice ministra degli esteri NordCoreana Choe Son Hui ha detto all’agenzia di stampa Associated Press che la Corea del Nord e gli Stati Uniti si sono accordati per ricominciare i negoziati per la denuclearizzazione della penisola Coreana il 5

Formula 1 - Villeneuve punge la Ferrari dopo il Gran Premio di Sochi : “sono Stati puniti” : L’ex campione del mondo canadese ha commentato la strategia di gara della Ferrari a Sochi, esprimendo il proprio punto di vista al riguardo La strategia scelta dalla Ferrari per il Gran Premio di Russia ha creato discussioni e polemiche non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche all’interno della scuderia stessa, con Leclerc che ha insistito fin dai primi giri per tornare in testa a scapito di Vettel. Lapresse Una questione ...

La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti si sposta in Borsa : Donald Trump (foto: Drew Angerer/Getty Images) Si fa sempre più intenso lo scontro economico tra Stati Uniti e Cina. Non sono più soltanto i dazi sulle importazioni a tenere banco, ma adesso ci si mette anche la finanza. Secondo quanto riportato da Reuters, il presidente americano Donald Trump, starebbe infatti considerando la possibilità di imporre d’ufficio un delisting, ovvero una revoca delle negoziazioni, alle principali società del Dragone ...

Dazi Usa - Di Maio : “Trump mi ha tirato le orecchie? Mai. Amicizia tra Conte e Stati Uniti ci aiuterà a superare il problema” : “Donald Trump mi ha tirato le orecchie per l’apertura alla Cina? Mai. Noi siamo alleati degli Stati Uniti, siamo un Paese Nato e facciamo parte dell’Unione europea. Detto ciò, abbiamo il diritto di trovare nuovi sbocchi per il nostro export. E quali sono i Paesi in crescita? Cina e India, che hanno voglia di made in Italy”. A dirlo, ospite di Massimo Giletti a Non è L’Arena, su La7, il ministro degli Esteri, Luigi ...

Basket : le star NBA degli Stati Uniti vogliono le Olimpiadi di Tokyo 2020. Da Curry a Davis - tanti desideri. E LeBron James… : Dopo il flop annunciato della spedizione degli Stati Uniti ai Mondiali di Cina 2019, si stanno moltiplicando le dichiarazioni d’intenti di numerose star NBA in relazione alla disputa delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la maglia di Team USA. Un atteggiamento, se vogliamo, diametralmente opposto a quello che s’è visto per la rassegna iridata, per la quale c’è stato un fuggi fuggi piuttosto evidente che ha creato problemi fatali a ...

Il Congresso ha ordinato al Segretario di stato americano Mike Pompeo di fornire entro una settimana tutti i documenti sui rapporti tra Stati Uniti e Ucraina : I presidenti di tre Commissioni della Camera dei Rappresentati del Congresso degli Stati Uniti hanno ordinato al Segretario di stato, Mike Pompeo, di fornire tutta la documentazione relativa ai rapporti tra il governo di Donald Trump e l’Ucraina, entro una

Ciclismo - Medagliere Mondiali 2019 : Italia seconda - mette gli Stati Uniti nel mirino! : Si stanno svolgendo i Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Una manifestazione in cui i migliori corridori del mondo si sfidano per conquistare l’ambita maglia iridata nelle diverse specialità. Si parte con la grande novità di questa edizione, la cronometro a squadre mista, spazio poi alle cronometro individuali e alle prove in linea delle categorie Juniores, Under23 ed Elite. L’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista ...

Mondiali ciclismo 2019 – Gli Stati Uniti conquistano il terzo oro : Megan Jastrab di aggiudica la prova juniores femminile : Megan Jastrab regala agli Stati Uniti il terzo oro iridato: la statunitense si aggiudica la prova in linea juniores ai Mondiali 2019 Prosegue lo spettacolo dei Mondiali di ciclismo 2019: in attesa della prova in line uomini elite, in programma per domenica, tanti giovani campioncini si stanno sfidando per le strade dello Yorkshire. Oggi, nella prova in linea juniores femminile, gli Stati Uniti sono riusciti a conquistare il terzo oro ...

Nel 2020 gli Stati Uniti dimezzeranno il numero di rifugiati accolti nel paese : L’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ridurrà quasi della metà il numero massimo di persone a cui sarà concesso lo status di rifugiato negli Stati Uniti il prossimo anno, abbassando il limite a 18mila: è il numero più basso dal

Gli Stati Uniti hanno accusato il regime siriano di aver condotto un attacco al cloro nella provincia di Idlib - a maggio : Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo ha accusato il regime del presidente siriano Bashar al-Assad di aver condotto un attacco al cloro nella provincia di Idlib, nel nord-ovest della Siria, lo scorso maggio. Pompeo ha detto che l’attacco «ha

I casi di malessere legati alle sigarette elettroniche negli Stati Uniti sono 805 : negli Stati Uniti i casi confermati di malessere legati alle sigarette elettroniche sono 805 in 46 Stati più le Isole Vergini, ha detto il Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’organismo statunitense che si occupa di sanità pubblica. La

Eugene Scalia è il nuovo ministro del Lavoro degli Stati Uniti : Eugene Scalia è il nuovo ministro del Lavoro degli Stati Uniti: era stato proposto dall’amministrazione Trump a luglio ed è stato confermato oggi dal Senato. Ha 56 anni, fa l’avvocato ed è il figlio dell’ex giudice della Corte Suprema Antonin