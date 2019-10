Simona Ventura abbraccia Alessia Marcuzzi | pace fatta a Le Iene

Le Iene : reunion in studio per salutare Nadia Toffa. C’è anche Simona Ventura : Simona Ventura e Alessia Marcuzzi La stagione 2019/2020 de Le Iene riparte con un video inedito di Nadia Toffa, il suo ultimo progetto quasi fosse una sorta di ‘testamento’. Per omaggiarla, la trasmissione di Italia 1 ha così deciso di riunire in studio 100 Iene, tra conduttori e inviati, per l’ultimo saluto alla guerriera bresciana. Volti noti che hanno fatto la storia de Le Iene saranno presenti questa sera nella prima ...

Programmi TV di stasera - martedì 1 ottobre 2019. Sul Nove «Il supplente» è Simona Ventura : Simona Ventura - Il Supplente Rai1, ore 21.25: La Strada di Casa 2 - 1^Tv Fiction di Riccardo Donna del 2019, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini. Prodotta in Italia. Trama: Fausto non può credere che suo figlio Lorenzo abbia davvero fatto del male a Irene, un’apparente coincidenza sembra dargli ragione: un bambino è scappato da una casa famiglia dove Irene operava come volontaria. Fausto si convince che sia questa la ...

Il Supplente - Simona Ventura docente della puntata di martedì 1 ottobre su NOVE : Il Supplente, nella puntata di martedì 1 ottobre 2019 in onda su NOVE alle 21:25 la docente a sorpresa dal mondo dello spettacolo sarà Simona Ventura martedì 1 ottobre alle 21:25 in prima tv sul NOVE una nuova puntata de “IL Supplente”, il format prodotto dalla Palomar Entertainment per Discovery Italia, disponibile anche su DPLAY. Nella quarta puntata una classe dell’Istituto Elsa Morante di Roma avrà una sorpresa: il Supplente di Alimentazione ...

Simona Ventura - salta l’ospitata di Vittorio Cecchi Gori : operato d’urgenza : Simona Ventura, saltata l’ospitata di Vittorio Cecchi Gori a ‘Domenica Ventura’: l’imprenditore è stato operato d’urgenza Vittorio Cecchi Gori avrebbe dovuto essere protagonista nel programma di Rai 2 “La domenica Ventura” ma a causa di un’operazione d’urgenza effettuata stanotte al Policlinico Gemelli di Roma non ha potuto essere presente in studio. L’intervento chirurgico è stato ...

Simona Ventura cita Bettarini. Problema in studio a La Domenica Ventura : La Domenica Ventura: Simona intervista Manila Nazzaro e parla di Stefano Bettarini E’ andata in onda oggi, 29 settembre 2019, a mezzogiorno su Rai2 la terza puntata de La Domenica Ventura, il nuovo programma sportivo condotto da Simona Ventura, che nell’appuntamento odierno ha ospitato l’ex Miss Italia nonché ormai volto popolare della Rai Manila Nazzaro. Da grande appassionata di calcio, Manila ha partecipato a buona parte ...

La Domenica Ventura : Simona prende una decisione dopo i bassi ascolti : Simona Ventura prende una decisione su La Domenica Ventura dopo i bassi ascolti delle prime due puntate E’ il sempre informato TvBlog a parlare di Simona Ventura “alla ricerca di ascolti la Domenica su Rai2”, dopo i dati auditel che La Domenica Ventura ha registrato con le prime due puntate, decisamente al di sotto degli ascolti che fino all’anno scorso ha sempre ottenuto Mezzogiorno in Famiglia, in onda il sabato e la ...

Il Collegio 4 riparte dal 1982 - conduce Simona Ventura (con Niccolò Bettarini) : Al via martedì 22 ottobre alle ore 21.20 su Rai 2 la quarta edizione del docu-reality, divenuto fenomeno di costume tra i...

Simona Ventura sul futuro de La Domenica Ventura : “Ce la faremo” : La Domenica Ventura, Simona Ventura si fa un augurio per il futuro: “Ce la faremo” È partito due settimane fa La Domenica Ventura, il programma calcistico che va in onda ogni Domenica alle 12 su Rai2 e gli ascolti, in queste prime due puntate, non sono stati eclatanti, anzi. Il programma condotto da Simona Ventura, infatti, ha totalizzato 500 mila telespettatori e meno del 4% di share. È la stessa SuperSimo con un post sui social a ...

Simona Ventura : La Rivelazione Shock su Pamela Prati! : Pamela Prati torna a parlare della sua storia con Mark Caltagirone e del cosiddetto “Prati Gate” nel programma “Non è l’arena” di Giletti tra gli ospiti interviene anche Simona Ventura per parlare del caso e rivela un particolare clamoroso. Ecco cosa ha dichiarato SuperSimo sulla Prati e le due agenti Michelazzo e Perricciolo. Il cosiddetto “Prati Gate” con la fine dell’estate e la ripresa delle ...

Caso Prati - Simona Ventura fa una rivelazione importante : Simona Ventura parla per la prima volta del Caso Mark Caltagirone e fa delle rivelazioni su Pamela Prati. La conduttrice ha rilasciato un’intervista a Non è l’Arena, svelando alcuni retroscena dell’affaire che ha appassionato milioni di italiani negli ultimi mesi. Super Simo ha confessato di essere stata contattata da Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, ex agenti della Prati, subito dopo l’addio a Gerò Carraro, per ...

