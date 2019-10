Rifiuti in strada e tracollo Ama Roma | raccolta a rischio paralisi

Fridays for future e i Rifiuti in strada : «Ma quale bufala - quella foto l'ho scattata io» : Qualche giorno fa, durante la manifestazione per il clima Fridays for future, una foto ha fatto il giro dei social: nello scatto si vedeva un cestino della spazzatura stracolmo, e circondato di...

Clima - la coerenza dei giovani che scioperano : a Napoli lasciano una strada invasa dai Rifiuti ma per le istituzioni sono un “orgoglio” : Bufala o realtà? Sta facendo discutere sul web, all’indomani della manifestazione per il Clima, la foto di Via Toledo, una delle strade più importanti di Napoli, invasa dai rifiuti. Lo scatto è stato condiviso da alcune pagine Facebook partenopee e rilanciato da altri canali che hanno erroneamente collocato a Roma o Milano la ‘location’ della foto. Sul tema sono intervenuti diversi portali web anti-bufale, i quali hanno messo ...

Il Premio Oscar Helen Mirren ripulisce la strada dai Rifiuti in Puglia : Un gesto semplice che però può aiutare davvero. Helen Mirren, la regina del cinema che ha vinto il Premio Oscar per il film “The queen”, ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae mentre è intenta a raccogliere dei rifiuti in Salento. Mirren si è trasferita qui con suo marito, il regista Taylor Hackford. A Tiggiano, in provincia di Lecce, hanno aperto insieme una masseria. View this post on ...

Abbandono Rifiuti in strada : reato - pene e cosa si rischia. Ecco cosa sapere : Abbandono rifiuti in strada: reato, pene e cosa si rischia. Ecco cosa sapere Parliamo di un reato di certo assai sgradevole, nei confronti della comunità che vive in un certo territorio. Pensiamo ad esempio ad un quartiere cittadino molto popolato o ad un grosso centro urbano: si tratta dell‘illecito rappresentato dall’Abbandono dei rifiuti in strada. Vediamo allora quali sono le sanzioni e che cosa si rischia. Se ti interessa ...

Sindaco pubblica le foto di chi lascia i Rifiuti per strada. E la privacy? "Mi sono rotto le p**e" : “Ho riflettuto a lungo se pubblicare questa foto perché come sapete c'è di mezzo la privacy... Sapete che vi dico? Che ho...