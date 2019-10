Padova | arrestato imam | picchiava e minacciava bambini ' Era il giusto castigo'

Padova : Gruppo Zaia su imam arrestato - istituzioni condannino estremismi : Padova, 1 ott. (AdnKronos) - “Ancora una volta le notizie che arrivano dalla cronaca dimostrano che l’integrazione intesa come possibilità, per chiunque arrivi in Italia, di fare ciò che si vuole è distorta e controproducente. E a rimetterci sono i bambini. In Italia ci sono regole ben precise: abbi

Padova : Gruppo Zaia su imam arrestato - istituzioni condannino estremismi : Padova, 1 ott. (AdnKronos) – ‘Ancora una volta le notizie che arrivano dalla cronaca dimostrano che l’integrazione intesa come possibilità, per chiunque arrivi in Italia, di fare ciò che si vuole è distorta e controproducente. E a rimetterci sono i bambini. In Italia ci sono regole ben precise: abbiamo principi di libertà, giustizia, rispetto della persona e soprattutto dei più deboli. Se chi arriva dall’estero ...

Botte e insulti ai bimbi - arrestato imam di Padova : Botte e terrore per i bambini partecipanti alle lezioni di religione islamica, per questo motivo un imam di Padova è stato tratto in arresto dalla digos. Per l'uomo, un 23enne del Bangladesh, è stata data esecuzione al provvedimento di custodia cautelare in carcere, come disposto dal gip del tribunale di Padova, per il reato di maltrattamento ai danni di minori.\\Le violenze si verificavano tra le mura dell'associazione Bangladesh Cultural ...

Padova - dà fuoco alla compagna dopo averla cosparsa di alcol : arrestato 53enne : Avrebbe tentato di dare fuoco alla compagna, cospargendola prima di alcol denaturato. Per questo un uomo di Padova di 53 anni è stato arrestato con l’accusa di lesioni gravissime e maltrattamenti aggravati. Ad accusarlo, non appena risvegliata dopo la sedazione, la stessa vittima, ora ricoverata con gravi ustioni su parte del corpo ma non in pericolo di vita. Una novità rispetto alle prime ricostruzioni. Il fatto infatti, accaduto a Ponte ...

Padova - muore a 23 anni per overdose. Arrestato pusher che ha iniettato l'eroina : Il ragazzo si chiamava Federico Bertollo. È morto in una casa di Cittadella il 19 agosto. Si è fatto iniettare la droga dal pusher perché aveva paura degli aghi. La sua prima e ultima e dose. Per Federico Bertollo, di Cittadella in provincia di Padova, quella era la sua prima volta con l'eroina. Aveva paura degli aghi Federico - figlio di un noto medico della zona - e così si è fatto iniettare la dose direttamente dal pusher ...