Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 1 ottobre 2019) Negli ultimi tempi diverse città italiane sono salite agli onori della cronaca per vicende legate alle persone senza fissa dimora che le abitano. Dalle ordinanze di Como che vietano di dare la colazione in strada ai; al vicesindaco di Trieste che si è vantato sui social di aver tolto e buttato nella spazzatura gli abiti e le coperte di un suo concittadino che viveva in strada; dalla banda di ragazzi che picchiano per gioco un senza dimora a Napoli; fino agli zelanti vigili urbani di Foggia che hanno multato i volontari che portavano aiuto aidella loro città. Un filo comune sembra percorrere la penisola.Ultimi, ma molto significativi avendo riguardato la Capitale, sono arrivati una serie di provvedimenti alla Stazione Termini di Roma: tra le altre, alcune opere che hanno fisicamente allontanato i senza fissa dimora dalla vetrata della stazione ...

GiusPecoraro : RT @HuffPostItalia: Le città e l’illusione di cancellare i poveri - HuffPostItalia : Le città e l’illusione di cancellare i poveri -