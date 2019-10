Death Trash | l' RPG post-apocalittico arriverà su PC | Xbox One | PS4 e Nintendo Switch

Fonte : eurogamer

(Di martedì 1 ottobre 2019) Lo sviluppatore Crafting Legends ha annunciato che, un gioco di ruolosemi open-worldinizialmente su PC tramite Accesso Anticipato di Steam all'inizio del 2020 per poi approdare anche su PlayStation 4,One e.Dopo quattro anni lo sviluppatore Stephan Hövelbrinks ha annunciato via Steam di voler lanciare il gioco in Accesso Anticipato. "è già in sviluppo da più di quattro anni da un singolo sviluppatore. Il gioco ha, come altri giochi di ruolo, una certa complessità e sistemi interconnessi e trarrebbe molto beneficio dal feedback dei giocatori. Pertanto vorremmo includere la community nel miglioramento di questo gioco" ha dichiarato.Il titolo rimarrà in Accesso Anticipato per circa un anno, ma lo sviluppatore si riserva il diritto di prolungare il periodo se ciò dovesse essere utile per migliorarlo ancora di più. ...

