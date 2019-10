Creato un “calamaro robot” per le ricognizioni acquatiche | sarà utilizzato per missioni

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Il futuristico prototipo di un robot acquatico ispirato alla strategia che i calamari usano per nuotare è stato messo a punto di recente. Si tratta di robot “super veloci” che imitano la classica propulsione a getto dei calamari, realizzati con materiali “intelligenti” e che potrebbero rappresentare un importante vantaggio per lemilitari o per spedizioni scientifiche, pur avendo un basso impatto ambientale. A lavorarci sono stati i fisici Xiaobo Bi e Qiang Zhu in uno studio pubblicato sulla rivista Physics of Fluids. Attraverso simulazioni numeriche, gi studiosi hanno illustrato i meccanismi fisici e la meccanica dei fluidi dietro il metodo di nuoto di un calamaro. Usando questa “propulsione a getto” tipica dei calamari, il nuovo robot puo’ raggiungere velocita’ impressionanti. Durante il nuoto, queste macchine aspirano ...