Trono Over assalto a Gemma | “Donnetta” | Barbara esagera e Anna svela segreto

Uomini e Donne Trono Over : la Platano ha baciato l'Incarnato e Riccardo ha reagito male : Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati una delle coppie protagoniste del trono over di Uomini e Donne e, anche se si sono lasciati, sono stati al centro delle prime puntate del programma di Maria De Filippi. Le anticipazioni per le puntate della prossima settimana rivelano che la donna ha baciato Armando e Riccardo non l'ha presa molto bene, inoltre anche per Gemma ci saranno momenti di tensione e delusione. Anticipazioni Uomini e Donne: ...

UOMINI E DONNE/ Armando Incarnato : 'sono innamorato di...' - Trono Over - : UOMINI e DONNE Trono Over: Armando Incarnato si lascia andare ad una dichiarazione d'amore per la figlia mentre Anna Tedesco...

Anticipazioni Trono Over - Gemma Galgani piange per Jean Pierre : Lo scorso 24 settembre è stata registrata, come rivelano le Anticipazioni del Ilvicolodellenews.it, una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne che vedremo in onda la prossima settimana. Si inizia con Gemma Galgani che, come di consueto, si sfoga in un video. Questa volta ha pianto per Jean Pierre e per la discussione avuta in studio con Anna Tedeschi, convinta che il cavaliere non sia affatto attratto da Gemma. In effetti, Jean Pierre ha ...

Uomini e Donne/ Valentina Autiero va a cavallo! - Trono Over - : Uomini e Donne Trono Over: Pamela Barretta felice con il nuovo cavaliere Enzo. sui social arriva la reazione dell'ex fidanzato Stefano Torrese.

Trono Over : Giorgio Manetti insinua un dubbio su Gemma Galgani : Gemma Galgani di Uomini e Donne Over: la frecciata di Giorgio Manetti Giorgio Manetti ha rilasciato oggi un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero. E in questa circostanza è tornato a parlare della sua ex fidanzata Gemma Galgani, non andandoci affatto giù leggero. Cosa ha detto? Il giornalista del settimanale ha chiesto all’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne come sono i rapporti con ...

Trono Over - Anna Tedesco : l’accusa a Gianni e la confessione su Giorgio : Trono Over, Anna Tedesco attacca Gianni Sperti e fa una confessione su Giorgio Manetti Anna Tedesco è tornata inaspettatamente a Uomini e Donne. La dama fa il suo ritorno dopo tanto tempo di assenza. Il parterre femminile la riaccoglie nel migliore dei modi e anche il pubblico. Non ha avuto la stessa reazione Gianni Sperti. […] L'articolo Trono Over, Anna Tedesco: l’accusa a Gianni e la confessione su Giorgio proviene da Gossip e Tv.

Trono Over Uomini e Donne - Armando Incarnato : “Sono innamorato di…” : Armando Incarnato di Uomini e Donne: “Sono innamorato di mia figlia Michelle” Uno dei cavalieri del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne che non è mai molto fortunato nelle conoscenze è Armando Incarnato: polemico, verace, quasi sempre pronto ad alzare il tono della voce, quest’anno ha fatto una promessa ovvero di ragionare di più sulle cose prima di sbottare. Promessa fatta a sua figlia Michelle, luce dei suoi ...

Uomini e Donne oggi : colpi di scena durante la sfilata del Trono Over : oggi Uomini e Donne, Trono Over: la sfilata delle dame Dopo aver parlato di tutte le nuove frequentazioni tra dame e cavalieri del Trono Over, nella nuova puntata di Uomini e Donne ci si dedica alla sfilata. Le Donne del parterre femminile saliranno in passerella con l’intendo di essere ‘La più seducente del reame’. Come […] L'articolo Uomini e Donne oggi: colpi di scena durante la sfilata del Trono Over proviene da ...

Trono Over - Pamela e Enzo insieme : la reazione di Stefano Torrese : Uomini e Donne, Pamela Barretta ritrova il sorriso accanto a Enzo: il Trono Over avrà presto una nuova coppia? Pamela e Enzo del Trono Over potrebbero essere la nuova coppia di Uomini e Donne, o almeno è ciò che auguriamo alla Dama. E pure al Cavaliere, anche se lo abbiamo conosciuto in questa stagione. Pamela […] L'articolo Trono Over, Pamela e Enzo insieme: la reazione di Stefano Torrese proviene da Gossip e Tv.

Trono Over Uomini e Donne - Pamela vicina a Enzo : il gesto sorprende : Pamela Barretta di Uomini e Donne riceve una gradita sorpresa che spiazza i fan Pamela Barretta è sempre molto attiva su instagram. E in mattinata ha pubblicato un video che ha lasciato i suoi numerosi supporter davvero senza parole. Di cosa si tratta? In pratica la dama del Trono Over di Uomini e Donne, nel video pubblicato sul social fotografico, ha mostrato di aver ricevuto un bellissimo mazzo di rose rosse, scrivendo nella didascalia: ...

U&D Trono Over - spoiler : Riccardo soffre per la conoscenza tra Ida e Armando : Nella giornata di martedì 24 settembre si è registrata una nuova puntata del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, "Uomini e Donne", dedicato agli Over, dove la protagonista principale è stata la dama bresciana Ida Platano che, dopo aver chiuso definitivamente la storia con Riccardo Guarnieri, ha incominciato a uscire con Armando Incarnato. La dama bresciana ha ammesso che con Armando c'è stata una forte intesa, tanto che i due ...

“Ma è Viagra”. Uomini e Donne - imbarazzo durante il Trono over. Maria De Filippi senza parole : Tina proprio non ce la fa a non stuzzicare la sua acerrima nemica. Ci risiamo, ennesimo battibecco al “Trono over” di “Uomini e Donne”, Tina ha preso in giro la sua acerrima nemica Gemma Galgani. La storica opinionista del programma ha provocato Pietro, corteggiatore della dama torinese, e gli ha regalato del viagra (finto si presuppone): “Prendilo è per stasera”. Un gesto che se ha scatenato l’ilarità del pubblico da un lato, dall’altro ha ...

Anticipazioni Uomini e donne Trono Over : Gemma interessata a JeanPierre - Gianfranco chiude : Si è tenuta ieri 24 settembre una nuova registrazione dedicata al Trono Over di Uomini e donne, la cui prima parte è stata dedicata, come abitudine, a Gemma Galgani e alla conoscenza di nuovi cavalieri. Si è ripartiti, in particolare, da quanto accaduto in precedenza con JeanPierre in merito alla confessione fatta ad Anna. L'uomo, infatti, aveva ammesso di non essere davvero interessato alla Galgani. Questo confronto, durante il quale non sono ...

Anticipazioni Trono Over - Gemma contro Anna : “Scia…tta” - e rispunta Giorgio : Uomini e Donne Anticipazioni, Gemma Galgani rincorre Jean Pierre e viene lasciata da Gianfranco In queste Anticipazioni del Trono Over parleremo ancora di Gemma e Giorgio, ma partiamo dalle ultime vicende della storica Dama di Uomini e Donne. La Galgani ha sofferto molto per la discussione avuta con Jean Pierre e dopo la scorsa puntata […] L'articolo Anticipazioni Trono Over, Gemma contro Anna: “Scia…tta”, e rispunta ...