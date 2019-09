Microsoft fa crittografare i dati direttamente da Windows per una maggiore sicurezza

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Il 24 settembreha avviato la distribuzione dell’ultimo aggiornamento di10, identificato dalla sigla KB4516071. È importante dare corso all’installazione perché include, fra gli altri, un importante aggiornamento per la, che imposta come predefinita la crittografia software deicon Bitlocker. Il criterio non si applica alle unità esistenti, quindi è d’obbligo tenere alta la guardia contro possibili minacce provenienti dalla rete. Per capire di che cosa si tratta bisogna fare un passo indietro. I sistemi operativiintegrano Bitlocker fin dal lontanoVista. La funzione di questo software è quella dila partizione del disco fisso su cui risiede il sistema operativo, per proteggere le informazioni da eventuali attacchi come quelli sferrati mediante i virus con riscatto. Per intenderci, è la stessa tecnica ...

