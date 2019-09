L’Inter di Conte fa paura Solo Sarri non l’ha vista | ma chi gli crede?

Milan-Fiorentina - i tifosi rossoneri hanno perso la pazienza : “fuori i coglioni” - dura contestazione nelL’Intervallo : dura contestazione nell’intervallo di Milan-Fiorentina: con i rossoneri sotto di un gol i tifosi perdono la pazienza Milan-Fiorentina 0-1 dopo 45 minuti di gioco. Recita questo il tabellino del match della domenica sera, valevole per la 6ª giornata di Serie A. Un punteggio che, unito ad un pessimo inizio di stagione dei rossoner, ha fatto perdere la pazienza ai tifosi, nell’intervallo la contestazione è stata durissima. ...

La Juventus in ripresa ed è già L’Inter di Conte ma il gioco più bello d’Italia è quello dell’Atalanta : Gli anticipi della 6^ giornata del campionato di Serie A hanno portato importanti indicazioni per il proseguo della stagione, la Juventus è in ripresa dopo le partite non entusiasmanti contro il Verona ed il Brescia, avvio pazzesco dell’Inter che si è confermato anche sull’insidioso campo della Sampdoria, è uno spettacolo l’Atalanta di Gasperini che ha dominato in lungo ed il largo contro il Sassuolo. Ma partiamo dai ...

L’Inter di Conte arriva allo scontro diretto con la Juve a punteggio pieno : Inter sesta vittoria di fila, sei partite, sei vittorie. L’Inter di Conte arriva allo scontro diretto con la Juve a

Conte : «L’Inter non è favorita - Juve e Napoli davanti a noi in maniera importante» : Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Inter, Antonio Conte ha ovviamente parlato anche del campionato. E ha detto che i nerazzurri non sono affatto favoriti, anzi in griglia sono dietro – e non di poco – a Juventus e Napoli. Non siamo tra i favoriti, Juventus e Napoli sono davanti a noi in maniera importante. Il livello qualitativo del campionato si è alzato. La Lazio è e può lottare per stare tra le prime ...

Conte : «Se L’Inter vuole diventare forte - deve evitare alti e bassi» : Antonio Conte, conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Inter: «È la classica partita ci cui abbiamo tantissimo da perdere. Giocare a Marassi – dice Conte – è sempre un’insidia». Elogia l’organizzazione della squadra guidata da Di Francesco. «Si vede il lavoro dell’allenatore. Ha cambiato sistema di gioco in corso d’opera ma ha determinati concetti. Sarà una partita difficile». «Non si parte mai per ...

Conte : 'Do tutto per L’Inter e resterò tifoso anche quando me ne andrò' : Ha già fatto ricredere i tanti tifosi dell'Inter che si erano schierati contro la società per averlo scelto come tecnico nerazzurro, grazie ad importanti risultati soprattutto in campionato, creando un senso di appartenenza che ha da sempre caratterizzato il suo modo di lavorare: parliamo ovviamente di Antonio Conte, il nuovo tecnico dell'Inter ha raccolto quattro vittorie in campionato su altrettante partite, con l'unica delusione del pareggio ...

Paolo Rossi a 360° sulla Serie A : la corsa scudetto - L’Inter di Conte ed i problemi del Milan : Oggi è il compleanno di Paolo Rossi, l’ex attaccante è stato intervistato e ha affrontato l’argomento del campionato di Serie A, le prime quattro giornate sono state “divertenti, c’è partita finalmente. Le altre si stanno avvicinando alla Juventus che ha dominato negli ultimi campionati. Mi sembra che le avversarie, Napoli e Inter, si siano accostate, mi sembra che abbiano le carte in regola per giocarsela fino alla ...

Conte : “L’Inter è molto chiacchierata dai media” : L’allenatore dell’Inter Antonio Conte nella conferenza stampa prima del derby col Milan, oltre ad analizzare la partita che giocheranno, ha risposto ad alcune domande sulla lite nello spogliatoio tra Lukaku e Brozovic: “In generale credo che l’Inter sia sempre stata molto chiacchierata, su giornali e tv – ha detto il tecnico -. Mi è stato detto: ‘Anche negli anni passati filtravano tante cose, bisogna ...

Biasin (Libero) : ora Conte scopre che vuol dire allenare L’Inter : I nerazzurri pareggiano contro il modesto Slavia Praga e Conte scopre cosa vuol dire allenare l’Inter. Lo scrive Fabrizio Biasin su Libero. Il problema dell’Inter di Conte è che non le sarà mai perdonato niente, non solo le sconfitte, ma neppure i pareggi. Lo dimostrano le accuse piovute sull’allenatore: «Conte non è allenatore da cammino europeo», o «la difesa a tre in Champions non ha senso», o «se questo doveva essere “il ...

Godin a Dazn : «L’Inter di Conte mi ricorda l’Atletico di Simeone» : ”Vedo molte cose in questa Inter che mi ricordano l’Atletico che vinse la Liga nel 2013/14”. Parola del difensore uruguaiano dell’Inter Diego Roberto Godin in una intervista a Dazn. ”L’ambiente nello spogliatoio, lo spirito di gruppo, la voglia di stare insieme, di lavorare e fare bene. E poi l’entusiasmo della gente, i tifosi stanno percependo […] L'articolo Godin a Dazn: «L’Inter di Conte ...

È partita la guerra mediatica tra Conte e Sarri - L’Interista ricorda le parole di Sarri a Napoli : La Gazzetta dello Sport accende la sfida già tra Antonio Conte e Maurizio Sarri. Quando l’interista parla di ‘fatturato’, si riferisce alle parole di Sarri ai tempi di Napoli. Nel 2016 disse: “abbiamo grandi giocatori ma da qui a competere con la Juve ce ne passa alla lunga il fatturato pesa”. Oggi comanda la Juventus su questo aspetto, dove però l’Inter non può certo lamentarsi. PER LEGGERE TUTTE LE ...

Allegri : «L’Inter di Conte e Marotta può vincere lo scudetto. La Juve di Sarri? Sì - l’ho guardata» : “Non sono pentito della scelta fatta con la Juventus, le cose non vanno forzate” parla così del suo addio ai bianconeri Massimiliano Allegri intervistato da Massimo Giletti. Come riporta padovasport.tv il tecnico non è assolutamente pentito di aver lasciato la guida della Juve dopo 5 anni intensi di lavoro e risultati “Abbiamo capito tutti e due, forse il presidente lo ha capito prima di me, che era il momento di prendersi una ...

Tacconi : “Scudetto? Basta che non vince L’Inter… Se Conte avesse saltato avrebbe perso i capelli…” : Stefano Tacconi scatenato. L’ex portiere della Juventus ha parlato della Vecchia Signora ai microfoni di Radio Bianconera, lanciando diverse frecciate a Conte e all’Inter. Queste le sue parole. “Scudetto? Secondo me quest’anno la Juve deve mollare qualcosa, altrimenti non credo che riuscirà a vincere tutto. Credo che punteranno nettamente sulla Champions League e sulla Coppa Italia. Diamo un po’ di beneficenza anche ...

Tifosi delL’Inter cantano cori contro la Juve - la reazione di Conte : Durante la presentazione della terza maglia i Tifosi dell’Inter intonano il coro contro la Juventus ma Antonio Conte, ex bianconero, resta fermo. Tredici anni da calciatore più tre da allenatore non si dimenticano in pochi mesi. Almeno per Antonio Conte che stasera si è trovato in una situazione imbarazzante diviso tra il lungo passato alla Juventus e il presente all’ Inter . Il tecnico però, ha mostrato ai Tifosi un sorriso ...