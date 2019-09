I consigli e gli accessori perfetti per andare a funghi

Fame notturna - come combattere gli attacchi improvvisi? I consigli della nutrizionista : Scegliere con attenzione i cibi da consumare a cena può rivelarsi molto utile per evitare di svegliarsi nel cuore della...

Veneto : consiglio Regionale - i lavori della settimana (3) : (AdnKronos) - Giovedì 3 ottobre, alle ore 10.30, la Seconda Commissione consiliare permanente darà il Parere di competenza alla Prima Commissione in ordine ai Progetti di Legge della Giunta n. 464 "Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2020”, n. 465 "Legge di Stabilità Regionale 2020", n. 466

Veneto : consiglio Regionale - i lavori della settimana (2) : (AdnKronos) - Mercoledì 2 ottobre, alle ore 13.00, la Sesta Commissione consiliare permanente audirà il referente del gruppo ‘ProgettaNevegalDomani’ per la presentazione dell'Agenda Strategica. La Commissione darà quindi il Parere di competenza alla Prima Commissione in ordine al Progetto di Legge n

Veneto : consiglio Regionale - i lavori della settimana : Venezia, 30 set. (AdnKronos) - L’agenda del Consiglio Regionale del Veneto si apre martedì 1 ottobre, alle ore 10.00, con la convocazione della Prima Commissione consiliare permanente che all’ordine del giorno ha innanzitutto l’illustrazione del Progetto di Legge n. 469 della Giunta ‘Seconda variazi

Arrivano i seggiolini anti-abbandono : ok del consiglio di Stato ai dispositivi salva-bebè : L'utilizzo dei seggiolini anti-abbandono per i bambini sotto i quattro anni diventerà presto obbligatorio. Il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole, anche se con alcune osservazioni, al decreto che introduce l'obbligo dei dispositivi salva-bebè e che ora il ministro dei Trasporti deve solo pubblicare.Continua a leggere

consigli FANTACALCIO SERIE A/ Focus sui rigoristi : Mancosu eccellente - 6giornata - : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: le dritte sui giocatori da schierare in formazione per la sesta giornata. Sempre importanti i rigoristi: spicca Mancosu.

I consiglieri comunali al concorsone : «Meglio il posto fisso - con la politica non si vive» : CASTELLAMMARE - Disoccupato, vedovo e padre di tre figli, Antonio Federico, consigliere comunale, sarà tra i seimila che sperano di guadagnarsi un posto al comune di Castellammare....

Sabato Shopping : i consigli per il 28 settembre : UniqloVans x Vivienne Westwood AccessorizeLes Georgettes by AltesseAndré x Mango ManPrimarkFilaPhilosophy di Lorenzo Cherubini & Clan Upstairs Danilo Paura x G-ShockEndeleaSiamo arrivati anche alla fine di settembre e la fashion hysteria non accenna a diminuire con il carrozzone delle sfilate che si sposta a Parigi per il gran finale. La voglia di riempire il guardaroba con capi stilosi inseguendo le tendenze future diventa fortissima ...

Seggiolini antiabbandono - ok del consiglio di Stato dopo un anno. Ma con osservazioni : “Diverse incongruenze - anche su età bambini” : Il Consiglio di Stato ha dato via libera al parere richiesto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sullo schema del proprio decreto attuativo che definisce le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali che dovranno avere i cosiddetti “Seggiolini antiabbandono”, rendendo quindi definitivamente applicabile la legge 117 del 2018 che introduceva l’obbligo dei dispositivi. A dare l’ok la Sezione consultiva ...

Concorsi consiglio Nazionale delle Ricerche e Ministero della Salute : inoltro cv a ottobre : Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Ministero della Salute hanno promulgato nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di ulteriore personale professionale in funzione di tecnologo, ricercatore e medico, da assegnare presso i propri organismi collocati sul territorio Nazionale. Bandi di Concorso a ottobre L'Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato Stima-CNR di Milano (Lombardia) ha ...

Nuovo S. Siro - prima commissione in Comune : consiglieri critici : prima commissione consiliare a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, per discutere del Nuovo stadio della città e dei progetti presentati da Milan e Inter. Come riporta l’Ansa, la strada sembra in salita per le squadre, i cui esponenti si sono trovati di fronte ad una commissione dove gran parte dei consiglieri comunali sono […] L'articolo Nuovo S. Siro, prima commissione in Comune: consiglieri critici è stato realizzato da ...

14 consigli e trucchi per aggiungere l’adesivo ‘musica’ alle storie di Instagram : Dall’arrivo delle storie di Instagram, il social network continua ad aggiungere funzionalità, soprattutto sotto forma di adesivi per coinvolgere gli utenti. Instagram ha implementato la funzione amici intimi, etichette, chat, adesivi per domande e altro ancora. Per rendere le storie più vivaci, alla collezione è stato anche aggiunto il nuovo (Continua a leggere)L'articolo 14 consigli e trucchi per aggiungere l’adesivo ...