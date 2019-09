Austria | Biancofiore | ‘vittoria Kurz preoccupa | più sovranista dei nostri’

Alto Asige : Biancofiore - 'Di Maio chieda apertura infrazione per Austria' : Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Sinceramente dell’Austria non se ne può più, non si puó più tollerare la continua ingerenza negli affari interni dello Stato italiano. Il governo per bocca del ministro Moavero anche a seguito di mie numerose interrogazioni, si era espresso chiaramente negando ogni possi

Alto Asige : Biancofiore - ‘Di Maio chieda apertura infrazione per Austria’ : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Sinceramente dell’Austria non se ne può più, non si puó più tollerare la continua ingerenza negli affari interni dello Stato italiano. Il governo per bocca del ministro Moavero anche a seguito di mie numerose interrogazioni, si era espresso chiaramente negando ogni possibilità di concedere da parte italiana il nulla osta al doppio passaporto alle popolazioni di lingua tedesca e ladina ...