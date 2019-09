Attacco contro un convoglio italiano a Mogadiscio

Somalia - Attacco ai militari italiani : bomba esplode contro un convoglio. «Nessun ferito» : attacco contro un convoglio italiano in Somalia: una bomba è esplosa al passaggio di un gruppo di mezzi militari italiani a Mogadiscio, che si trovava sulla strada Jaale-Siyaad e aveva appena...

Somalia - media : “Attacco contro convoglio militare italiano a Mogadiscio” : Secondo i media locali, un ordigno artigianale è stato fatto esplodere al passaggio di un convoglio di mezzi militari italiani che percorrevano la strada Jaale-Siyaad dopo aver appena lasciato la green zone. Il convoglio italiano pare fosse era diretto verso il ministero della Difesa somalo dopo aver lasciato la propria base.Continua a leggere

Milan-Fiorentina - probabili formazioni : in Attacco sarà Piatek contro Chiesa : In questo avvio di campionato finora il Milan ha perso ben 3 partite sulle 5 giocate. Molti sono i dubbi dei tifosi sul tecnico Giampaolo. Non è immune da critiche nemmeno la società: Boban e Maldini sono accusati da una parte della critica di non aver ancora dato un reale cambio di passo alla gestione societaria. Nella sesta giornata (questa sera alle ore 20,45 a San Siro) il Milan deve affrontare la Fiorentina, squadra che ha ottenuto meno ...

Gazzetta : contro il Brescia torna Fabian Ruiz - in Attacco Milik e Lozano : Scelte obbligate per la difesa da schierare contro il Brescia, secondo la Gazzetta dello Sport. Ancelotti può affidarsi solo alla coppia Luperto-Manolas, anche se c’è Hysaj che potrebbe risultare un jolly. Appare invece scontato il ritorno di Fabian Ruiz a centrocampo che ha fatto sentire la sua mancanza. Turno di riposo per Insigne che non dovrebbe esserci tra gli 11 titolari del Napoli, spazio invece in attacco alla coppia ...

Juve : contro la Spal tornerà in Attacco Cristiano Ronaldo con Higuain : La Juventus di Maurizio Sarri domani, sabato 28 settembre, affronterà davanti ai propri tifosi la Spal nella sesta giornata di Serie A. Al centro dell'attacco tornerà Cristiano Ronaldo, il portoghese aveva saltato la sfida con il Brescia a causa di un affaticamento muscolare. Per i bianconeri ci saranno invece alcuni problemi, con le assenze di Danilo, Chiellini, Alex Sandro e De Sciglio....Continua a leggere

Rivolta M5s contro Di Maio - i senatori minimizzano : “Non c’è nessun Attacco al nostro leader” : Un post sul Blog delle Stelle smentisce il tentativo di blitz da parte dei senatori pentastellati contro il capo politico: "nessun attacco a Luigi Di Maio dunque, anzi la volontà di mettere il Gruppo del MoVimento 5 Stelle al Senato nelle condizioni di produrre proposte a sostegno del lavoro dello stesso Di Maio".Continua a leggere

Juventus - in Attacco ancora a Dybala : la possibile formazione contro il Brescia : Ieri sera la Juventus è arrivata alla stazione di Brescia accolta da moltissimo tifosi, poi la squadra si è subito recata in hotel per proseguire la preparazione in vista della partita di questa sera. Per la sfida odierna Maurizio Sarri sta pensando ad un cambio di modulo: il tecnico avrebbe in mente di mettere da parte il 4-3-3 vista anche l'assenza di Cristiano Ronaldo e di passare ad un 4-3-1-2. L'allenatore della Juve potrebbe mettere Aaron ...

F1 - GP Singapore 2019 : strategia Ferrari pro Vettel e contro Leclerc? Copertura su Verstappen e Attacco a Hamilton : No, così proprio non ce lo si aspettava. Alzi la mano chi avrebbe potuto prevedere una doppietta della Ferrari nel GP di F1 a Singapore, sede del 15° round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Marina Bay è andato in scena lo spettacolo in “Rosso”, valso l’84° uno-due della storia del Cavallino Rampante, aggiornando questa statistica ferma al GP d’Ungheria di due stagioni fa. Un risultato pieno di significati perché ...

Donald Trump ha detto che aumenterà le sanzioni contro l’Iran - accusandolo di essere l’autore dell’Attacco in Arabia Saudita : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di applicare nuove sanzioni contro l’Iran dopo che l’Arabia Saudita ha accusato il Paese di essere dietro gli attacchi compiuti sabato scorso contro due importanti stabilimenti petroliferi sauditi. Trump ha annunciato la

Verona-Milan - le probabili formazioni : in Attacco sarà Piatek contro Stepinski : La terza giornata di Serie A mette di fronte nella partita serale delle 20,45 di domenica 15 settembre Verona e Milan, che si sfidano al "Bentegodi". I veneti si presentano a questa gara con 4 punti in classifica, mentre i rossoneri li seguono a quota 3 punti e puntano quindi al possibile sorpasso. Le probabili formazioni del Milan e del Verona Per i rossoneri mister Giampaolo pare voler puntare sul 4-3-2-1, con Piatek unica punta. Dietro il ...

CorSport : potrebbe esserci Llorente in Attacco accanto a Mertens - contro la Samp : Sabato è sempre più vicino e i punti fermi per Ancelotti circa la formazione da schierare contro la Sampdoria sono al momento pochissimi, scrive il Corriere dello Sport. Insigne è quasi pronto. Aspetterà e proverà fino a domani e se i progressi continueranno, sabato potrebbe andare in panchina. E anche Milik migliora gradualmente. contro la Samp non ci sarà, l’obiettivo è riportarlo in campo contro il Liverpool. Ieri sono rientrati ancora altri ...

Ancelotti all’Attacco : dove dovremmo cambiarci contro Sampdoria e Liverpool? : Carlo Ancelotti perde la pazienza e denuncia le condizioni degli spogliatoi del San Paolo di Napoli. “Non ci sono parole

Giorgia Meloni in piazza contro il Conte-bis : Attacco a Sergio Mattarella e ai "ladri di democrazia" : Fischi e cori, "buffone-buffone", rivolti al premier Giuseppe Conte in piazza a Montecitorio, in occasione del sit-in organizzato da Fratelli d'Italia contro il governo dell'inciucio. In piazza, l'Italia che si ribella all'accordicchio di palazzo. "La rivolta dei giusti", per dirla col titolo di ape

CorSport : per l’Attacco contro la Sampdoria si candida anche Younes : Con Milik e Insigne fuori dai giochi occorre ridisegnare l’attacco del Napoli per la partita di sabato contro la Sampdoria, ma, come scrive il Corriere dello Sport, ad Ancelotti non mancano le alternative. Nulla di più semplice che mettere al centro del villaggio Mertens con affianco Callejon e uno tra Fabian Ruiz e Zielinski di supporto, come già accaduto il passato. Ma quest’anno il mister ha delle soluzioni in più. Con ...