Gran Turismo | Polyphony Digital sta lavorando a un generatore procedurale di scenari

Fonte : eurogamer

(Di domenica 29 settembre 2019), lo studio dietro la celebre serie di, ha sempre spinto l'hardware delle console Sony al massimo delle loro capacità grazie a una realizzazione tecnica eccezionale. E a quanto pare il team di sviluppo nipponico si stanno già preparando all'avvento di PS5.Durante la CEDEC di Yokohama, una conferenza annuale dedicata all'industria dell'intrattenimento virtuale, gli sviluppatori hanno presentato la loro nuova tecnologia per la creazione divirtuali. Nello specifico, si tratta di undi flora ed edifici.Per chi non lo sapesse, la generazioneè una tecnica utilizzata in ambito di sviluppo per creare oggetti o intere aree in modo automatico, senza l'intervento diretto di una persona. Un procedimento che permette in molti casi di ridurre notevolmente i tempi di sviluppo o che viene adottato come parte intete della ...

Eurogamer_it : Polyphony Digital, lo studio dietro a #GranTurismo , sta lavorando a un nuovo generatore procedurale di scenari - vacationresort4 : RT @ChileEconomy: Hot Wheels Gran Turismo Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera (New) - Goldjewel2 : RT @ChileEconomy: Hot Wheels Gran Turismo Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera (New) -