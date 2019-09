Giallo in hotel a Firenze | due fratelli trovati morti in camera dal padre

?Firenze - fratelli belgi trovati morti dal padre in hotel : è Giallo - genitori in questura : giallo a Firenze. Accertamenti della polizia sono in corso in un hotel di Firenze dove dentro una camera sono stati trovati morti due fratelli belgi, di 20 e 26 anni. Secondo prime informazioni...

Giallo a Carpi : nella stanza di un hotel trovati i cadaveri di un uomo e una donna : I carabinieri di Carpi hanno stanno indagando in un camera d'albergo della città, l'hotel Gabarda in via Carlo Marx. nella stanza sono infatti stati trovati due corpi senza vita. I corpi sono stati trovati nella camera dell'hotel Gabarda di Carpi, in provincia di Modena. Sul posto sono in corso i rilievi dei carabinieri. L'ipotesi prevalente è quella di un omicidio-suicidio. I carabinieri sono sul posto e hanno avviato accertamenti per ...