Boxe | Errol Spence Jr unifica i titoli IBF e WBC dei welter | David Benavidez detronizza

(Di domenica 29 settembre 2019) Si sono disputati nella notte due incontri validi permondiali nell’universo della, entrambi allo Staples Center di Los Angeles ed entrambi con esiti non scontati, seppure con finali diversi.Jr. si riconferma campione IBF dei pesiper la quarta volta e, con il successo per decisione non unanime su Shawn Porter, conquista anche la cintura WBC, che era nelle mani proprio di quest’ultimo. Un combattimento rimasto incerto, quello tra i due, e contrassegnato appunto dalla mancata concordanza dei giudici sull’esito finale: in due accordano un 116-111 a favore di, mentre il terzo ha sul cartellino un 115-112 per Porter. La sorpresa, invece, la firma, che sconfigge nel match per il titolo WBC dei pesi supermedi il campione in carica Anthony Dirrell. Per lui si tratta della terza conquista del titolo, dopo averlo perso a ...