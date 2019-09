Scuole Ragusa | tempo prolungato ma non per tutte le scuole

Fonte : quotidianodiragusa

(Di venerdì 27 settembre 2019)ma non perle. Interrogazione dei consiglieri 5 stelle al sindaco e all’assessore competente.

radiortm : A Ragusa non tutte le scuole a tempo prolungato. M5S: 'Mancata attivazione a regime degli scuolabus o cos'altro?' -… - PrimaStampa_eu : Ragusa, visita nelle scuole per l'avvio del nuovo anno scolastico - TuttoQuaNews : RT @CorriereRagusa: Torna come prima la viabilità per le scuole a Modica dopo i disagi - Modica - Corriere di Ragusa -