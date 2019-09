Roger Daltrey resta senza voce | gli Who interrompono il concerto

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 27 settembre 2019) Alessandro Zoppo Black out del cantante britannico durante lo show della band a Houston. “Mi sa che devo fermarmi – spiegaal pubblico – finché sono ancora in tempo” Brutta disavventura per. Durante ildel 25 settembre 2019 al Toyota Center di Houston, in Texas, il cantante dei leggendari The Who è stato costretto a fermarsi a causa di un drastico calo di, 75 anni, si è ritrovato quasi completamente afono dopo otto brani. Inizialmente ci ha scherzato su con il pubblico presente ed è stato Pete Townshend a “coprirlo”. Ma al termine di Who Are You e poco prima di iniziare con Eminence Front, storico brano tratto dall’album del 1982 It’s Hard, il cantante ha detto basta. “Mi sa che devo fermarmi – ha spiegatoagli spettatori – finché sono ancora in tempo”.è afono: il commento di Pete Townshend Townshend ha ...

blackdiamondrs : RT @VirginRadioIT: The Who: Roger Daltrey è rimasto completamente senza voce durante un concerto a Houston. Guarda il video @TheWho https:/… - VirginRadioIT : The Who: Roger Daltrey è rimasto completamente senza voce durante un concerto a Houston. Guarda il video @TheWho -