Clima | al via i cortei in 150 città italiane | migliaia di studenti in piazza

Cambiamenti Climatici - i ghiacciai delle Alpi italiane in via di estinzione : Legambiente ha organizzato una tre giorni di «veglie funebri» dedicata ad altre masse di ghiaccio del versante Alpino italiano in via di estinzione o seriamente minacciate

500 scienziati hanno inviato una lettera all’ONU : “Non c’è un’emergenza Climatica” : “La gente soffre. La gente muore. Interi ecosistemi stanno collassando. Siamo all’inizio di un’estinzione di massa. E tutto quello di cui riuscite a parlare è il denaro e le favole di un’eterna crescita economia. Come osate!”, ha detto Greta Thunberg, 16enne attivista svedese, alle Nazioni Unite qualche giorno fa. Eppure 500 scienziati scartano l’idea di un’emergenza climatica, alimentando il dibattito sui cambiamenti climatici. Il gruppo di ...

Clima - Conte all’Onu : “Avviata nuova stagione di riforme. L’allarme sul ghiacciaio del Monte Bianco deve scuoterci tutti” : Al suo secondo anno al Palazzo di Vetro, Giuseppe Conte parla dal palco della 74esima Assemblea generale delle Nazioni Unite per presentare ai leader mondiali il progetto per la lotta ai cambiamenti Climatici al centro dell’azione del suo governo. “L’Italia ha avviato una nuova stagione di riforme per un futuro sostenibile, un progetto che mette al centro soluzioni che migliorano la qualità della vita dei cittadini e rispondono ...

Clima : Snam aderisce a coalizione per azzerare emissioni trasporto via mare : Roma, 23 set. (AdnKronos) – Snam ha aderito alla ‘Zero Coalition’, un’alleanza tra le principali imprese coinvolte nel settore e associazioni a livello globale finalizzata alla decarbonizzazione dei trasporti marittimi. L’annuncio della coalizione è avvenuto oggi nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York alla presenza del segretario generale Antonio Guterres, nell’ambito del ...

Clima : Snam aderisce a coalizione per azzerare emissioni trasporto via mare (2) : (AdnKronos) – La coalizione, nata su iniziativa dell’organizzazione non profit Global Maritime Forum, include importanti aziende globali dell’intera catena del valore del trasporto marittimo, oltre che associazioni come Friends of Oceans e World Economic Forum. Tra i soggetti firmatari, oltre a Snam (unico membro italiano), figurano Moller Maersk, Vestas, Lloyds, Siemens Gamesa, Unilever, i porti di Anversa, Rotterdam e ...

Al via domani a New York il Climate Action Summit - strategie concrete contro i cambiamenti Climatici : Al via domani a New York il Climate Action Summit, il vertice mondiale convocato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: lo scopo è confrontarsi per concordare strategie concrete contro i cambiamenti climatici. Presenzieranno capi di Stato e di governo e vari rappresentanti, tra cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. La conferenza è stata preceduta dal vertice dei ...

Al via l’Assemblea Onu sul Clima - Greta Thunberg : “Noi giovani saremo inarrestabili” : Lotta al cambiamento climatico e sostenibilità saranno il focus della 74ª Assemblea generale delle Nazioni Unite. I lavori a New York si apriranno ufficialmente martedì, come di consueto con il discorso del seGretario generale Antonio Guterres, seguito dal presidente del Brasile Jair Messias Bolsonaro e da quello americano Donald Trump. Ma già da oggi, si è discusso di clima con lo Youth climate Summit a cui hanno partecipato giovani da tutto il ...

Germania : al via maxi-piano da almeno 50 miliardi per la protezione del Clima : La Germania ha da venerdì 20 settembre un Piano per la protezione del clima da 54 miliardi complessivi, senza aumentare il debito pubblico, per il 2023

Sciopero globale per il Clima in 150 Paesi : al via la settimana di eventi dei Fridays for Future in vista del summit Onu : Una settimana di manifestazioni, centinaia di migliaia di studenti in piazza e 5mila eventi in tutto il mondo in attesa di un appuntamento: quello del summit Onu sul clima, in programma da lunedì a New York. Oggi è il giorno che inaugura gli appuntamenti organizzati da Fridays for Future, il movimento per l’ambiente nato intorno all’attivista svedese Greta Thunberg, che iniziò per prima con i suoi sit-it ogni venerdì davanti al ...

Al via lo “sciopero” globale per il Clima guidato da Greta Thunberg : Al via lo “sciopero” globale per il clima: da Melbourne a Stoccolma, da New York a Parigi, gli attivisti partecipano oggi a numerose manifestazioni in difesa del pianeta. Immancabile la presenza di Greta Thunberg, la 16enne svedese diventata figura-simbolo delle iniziative contro i cambiamenti climatici: la giovane si trova a New York in vista del summit ONU sul clima del 23 settembre. Il Global climate Strike è il 3° di una serie di ...

Sciopero globale per il Clima in 150 Paesi : al via la settimana di eventi in vista del summit Onu : Una settimana di manifestazioni, centinaia di migliaia di studenti in piazza in attesa di un appuntamento: quello del summit Onu sul clima, in programma da lunedì a New York. Oggi è il giorno della manifestazione che apre i sette giorni di appuntamenti organizzati da Fridays for Future, il movimento per l’ambiente nato intorno all’attivista svedese Greta Thunberg, la prima a protestare ogni venerdì davanti al parlamento di Stoccolma. ...

**Governo : dl Clima diventa ddl - pressing Costa per rapido via libera** : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Un passo avanti e un passo indietro. Il decreto Clima, provvedimento voluto e caldeggiato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, a quanto apprende l’Adnkronos potrebbe entrare nel Consiglio dei ministri in programma oggi alle 15.30, anche se non figura nell’ordine del giorno diramato questa mattina. Il Cdm potrebbe iniziare l’esame del provvedimento, che tuttavia -e qui la ...

Uniti per il Clima - al via la campagna social #SiamoTuttiGretini : Sensibilizzare sulla crisi climatica e sostenere Greta Thunberg, che lunedì 23 settembre sarà a New York per il climate Summit. Come? Mettendoci la faccia. E’ questo l’invito del movimento Italian climate Network che dal 20 al 27 settembre, in occasione della climate Week, promuove la campagna #SiamoTuttiGretini. Il meccanismo è semplice: basta scattarsi un selfie con la scritta ‘Gretino’ o ‘Gretina’, ...

Governo - Conte : «Buon Clima di lavoro». La proposta di Franceschini : «Via i due vicepremier» : Il premier incaricato: «Sono convinto assolutamente che tutti sono disponibili ad accantonare il passato e a concentrarsi su questo importante progetto». Zingaretti sulla proposta di Franceschini: «Un altro contributo del Pd per sbloccare la situazione»