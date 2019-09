Alla scoperta di The Last of Us | Part II in una marea di dettagli tra le abilità di

Il nuovo trailer di Indivisible ci porta Alla scoperta del combattimento del nuovo titolo dei creatori di Skullgirls : Il publisher internazionale 505 Games e gli sviluppatori di Lab Zero Games sono lieti di annunciare la disponibilità di un nuovo trailer di Indivisible che mostra le meccaniche di combattimento e le coloratissime ambientazioni di questo interessante progetto. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Il trailer è impreziosito dalle musiche di Hiroki Kikuta (Secret of Mana, Koudelka) e dalle clip disegnate da Studio Trigger (Kill La Kill) e ...

Octopush - Alla scoperta dell’hockey subacqueo : Maschera, boccaglio e pinne, non è un gruppo di turisti che si prepara per un'uscita di snorkeling, ma agguerriti giocatori di hockey subacqueo che si sono ritrovati a Kuala Lumpur per i Giochi del Sudest asiatico, una specie di mini olimpiade regionale biennale. Si tratta di uno sport poco conosciuto ma necessita di buona acquaticità, molto allenamento tanto fiato, con una dose notevole di tecnica. E' stato inventato negli anni '50 in Gran ...

Sicilia : treni storici del gusto - domenica Alla scoperta della Valle dei Templi : Palermo, 25 set. (AdnKronos) - Appuntamento speciale questa domenica, 29 settembre, con i treni storici del gusto in Sicilia per andare alla scoperta della Valle dei Templi di Agrigento. Si parte alle 9.10, dalla stazione di Caltanissetta centrale - fermate intermedie a Serradifalco (9.34), Canicatt

Notte dei Ricercatori : Alla scoperta della scienza con il CNR : Un appuntamento fisso anche per il Consiglio nazionale delle ricerche, la Notte dei Ricercatori, evento indetto dalla Unione Europea per sensibilizzare l’opinione pubblica e soprattutto le nuove generazioni sul ruolo della scienza per lo sviluppo della società. La manifestazione si terrà il 27 settembre in molte sedi del Cnr, che partecipa a sei dei nove progetti finanziati dalla Ue per la Notte (Meet, Bright, Society, Sharper, Ern Apulia e ...

Harry e Meghan a Roma : Alla scoperta dell’hotel di lusso che ha ospitato la coppia reale : Non potevano che scegliere un hotel di lusso – e ovviamente super costoso – Meghan Markle e il principe Harry per la loro trasferta a Roma. La coppia reale è arrivata nella capitale del nostro Paese per partecipare al matrimonio di Misha Nonoo, la famosa amica in comune che li avrebbe fatti incontrare. Per la loro permanenza nella città eterna, i Duchi di Sussex avrebbero dormito all’Hotel Vilòn, un’oasi di pace e lusso in pieno centro storico. ...

Ex bidello vive nella miseria - ma Alla apertura del testamento l’incredibile scoperta - lascia un’eredità di 8 milioni di dollari : Un testamento che nessuno credeva esistesse quello di Ronald Read, ex bidello della scuola di Vermont negli Stati Uniti d’America. L’uomo è morto a 92 anni e viveva negli ultimi anni di stenti. Ma alla lettura del testamento ha lascito tutti allibiti. L’uomo aveva accumulato, durate la sua vita, una fortuna oltre 8 milioni di dollari. Anche la sua decisione ha sbalordito tutti. I destinatati della sua fortuna non sono i suoi ...

25 itinerari Alla scoperta dei migliori vini italiani (biologici e naturali) : Dove e come muoversi, per gli amanti del vino e dei viaggi a contatto con la natura e con l’agricoltura? L’Italia di vino in vino, volume scritto a sei mani dai giornalisti Luca Martinelli, Sonia Ricci e Diletta Sereni e pubblicato da Altraeconomia, fornisce ben venticinque itinerari italiani alla ricerca dei migliori vini biologici e naturali, ma anche dell’aria pulita, del relax e del rispetto dell’ambiente.Una vera e ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Monchi - Alla scoperta di talenti : Continua il nostro classico appuntamento con ‘L’uomo del giorno‘, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche e del mondo del calcio, è il compleanno del direttore sportivo Monchi. E’ stato un Buon calciatore, ha trascorso tutta la carriera nel Siviglia, nel ruolo di portiere, si è ritirato dal calcio giocato nel 1999. Poi ha intrapreso la carriera da dirigente e sono arrivate le maggiori ...

Alla scoperta di The Vision - un ispirato survival open world sviluppato da una sola persona : Justin Darlington ha lavorato per quattro anni a un progetto per passione, chiamato The Vision. The Vision è un gioco di sopravvivenza open world in terza persona che utilizzerà Unreal Engine 4. Qualche giorno fa, Darlington ha pubblicato un trailer piuttosto interessante che potete vedere più in bassoThe Vision offrirà viaggi in più direzioni e nello spazio, qualcosa che promette di far sentire il suo mondo più vivo. I giocatori potranno ...

FIFA 20 Alla scoperta degli stadi - tra conferme e novità : i dettagli : La battaglia tra FIFA 20 e PES 2020 è soltanto all'inizio, con la stagione calcistica videoludica che si è aperta soltanto da pochissimi giorni con l'arrivo sugli scaffali del simulatore targato Konami, e con Electronic Arts che seguirà tra pochi giorni, in chiusura di mese, per dare il via ufficiale alle ostilità. È ovviamente una battaglia che si combatte sì sui manti erbosi digitali a colpi di stoccate nel gameplay, ma è anche un ...

Scheda sim - scoperta una fAlla : chi è a rischio e come proteggersi : Allarme Scheda sim. Basta un sms per hackerare il tuo smartphone e metterlo al servizio dei criminali informatici. Ci preoccupiamo continuamente di aggiornare la password e fare attenzione alle mail sospette per non cadere nei tentativi di phishing, ma, secondo un'indagine di Adaptive Mobile Security, la peggior trappola per i nostri dispositivi mobile si nasconderebbe all'interno della Scheda sim, dove è stata scoperta una falla in grado di ...

Alla scoperta della Londra georgiana : Dici Londra e il pensiero corre verso i luoghi della regalità o, ma è una seduzione più recente, verso i grattacieli della City che offrono tutt’altra prospettiva sulla città: frenetica, sfacciata, luccicante. Del resto se Londra ci piace così tanto è proprio per i contrasti che mette in scena ogni giorno. Città moderna e antichissima, riesce a far convivere l’inverosimile.Peccato che ...

Turismo : torna '#inLombardia365' - influencer Alla scoperta della Regione : Milano, 13 set. (AdnKronos) - La Regione Lombardia promuove il progetto '#inLombardia365' che consiste nel far conoscere e valorizzare le ricchezze del territorio lombardo con lo storytelling di blogger, influencer e instagrammer nazionali e internazionali. "#inLombardia365 - si legge in una nota di

Scoperta acqua su K2-18b - pianeta simile Alla Terra : K2-18b, è questo il nome del pianeta dalle caratteristiche simili a quelle della Terra. Esso dista "solo" 110 anni luce da noi, che in termini di distanze galattiche sono davvero un'inezia, ed è...