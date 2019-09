Al Teatro Argot Studio Trilogia dell’essenziale con la regia di Vinicio Marchioni

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Ad aprire la stagione ARGO(t)NAUTICHE – Cronache dal mondo sommerso del, il progetto della, in scena dal 3 al 6 e dal 10 al 13 ottobre: tre monologhi, indipendenti l’uno dall’altro, di drammaturgia contemporanea, scritti da Valentina Diana e diretti da, nell’interpretazione di Marco Vergani, con le idee sceniche, i costumi e la direzione artistica di Milena Mancini. Ladell’essenziale è composta da L’eredità dolcissima di Renato Cane, in scena il 3, da Una passione, in scena il 4 e da La nipote di Mubarak, 5-6 e 10-11-12 ottobre. Domenica 13 ottobre è prevista, dalle 17:30, una maratona di tutti e tre gli spettacoli della. Quello che lega laè l’indagine sulla solitudine, sull’alienazione dell’essere umano, sulla percezione della vita e della morte ...

