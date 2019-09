OnePlus 7T | la nostra recensione

Fonte : wired

(Di giovedì 26 settembre 2019) La famiglia si allarga, dopo i capostipiti della nuova gamma di prodotti della Serie 7 usciti la scorsa primavera, ora tocca al brillante7T farsi largo nell’affollata arena degli smartphone. L’ultima creatura dell’azienda cinese, lo diciamo subito, ha caratteristiche e prezzo (559 euro) adeguati a stuzzicare l’interesse di una vasta potenziale platea. Certo, la competizione è più che mai agguerrita ma il nuovo dispositivo diha due affilate lame pronte a colpire per stendere i rivali: display ai vertici di categoria e sistema di ricarica ultra veloce. Anche il reparto fotografico ha elementi distintivi e il design di sicuro non passa inosservato. Iniziamo proprio dall’estetica che riprende il look elegante e aggraziato della Serie 7 con linee arrotondate, ottimo grip grazie al formato in 20:9, e qualità costruttiva impeccabile, ma con il medaglione posteriore che ...

