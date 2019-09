Malato di Sla scrive a Papa Francesco | Quando il dolore ti fa urlare | puoi solo

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 26 settembre 2019) “ilfisico ti fama nonperché non hai voce e ilresta facendoti impazzire. Caroallora comprendi che c’è un’unica via d’uscita, andartene”. Gianfranco Bastianello, 63 anni, èdi Sla dane aveva 14. Ha inviato al Santo Padre una lettera in merito alla decisione della Consulta di depenalizzare, in alcune circostanze, il suicidio assistito.Bastianello vive in provincia di Venezia, è un cattolico praticante ed è da sempre impegnato per i disabili. Muoversi in carrozzina da 10 anni, come riferisce La Nuova Venezia, non lo limita nelle battaglie.“Scrivo adelle conseguenze della sofferenza perché la conosco molto da vicino”, spiega. “Eutanasia o suicidio assistito non sono soluzioni di comodo o sbrigative. Te lo assicuro. ...

