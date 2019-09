Tracklist di Mina Fossati | nuovo album a sorpresa atteso a novembre

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Dopo l'annuncio dell', arriva anche ladi. Il disco sarà consegnato per il mercato e distribuito a cominciare dal 22. Per l'occasione, Ivanoha deciso di riprendere il microfono per cantare in duetto con la Tigre di Cremona in 11 brani inediti che l'artista ha scritto per il disco congiunto di prossima pubblicazione. In queste ore, è stata resa nota ladell'che sarà presto rilasciato e distribuito su etichetta Sony Music. 1. L'infinito di stelle2. Farfalle3. Ladro4. Come volano le nuvole5. La guerra fredda6. Luna diamante7. Tex-Mex8. Amore della domenica9. Meraviglioso è tutto qui10. L'uomo perfetto11. Niente meglio di noi due L'ultimoin studio dirisale al 2018, quando ha rilasciato Maeba, anticipato dal singolo Volevo Scriverti Da Tanto. Dal disco, sono stati estratti anche altri brani, mentre a ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Tracklist di #MinaFossati, nuovo album a sorpresa atteso a novembre - OptiMagazine : Tracklist di #MinaFossati, nuovo album a sorpresa atteso a novembre - EndCent : “Mina Fossati”, dal 22 novembre – TRACKLIST -