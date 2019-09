Sferra un pugno ad un' anziana e le salva la vita

Straniero Sferra pugno al torace all'ex compagna e la rapina : Fabrizio Tenerelli L'uomo, 27 anni, del Gambia, era da tempo che perseguitava l'ex compagna italiana, che voleva lasciarlo per il suo carattere violento. Al culmine dell'ennesima lite, le ha sferra to un pugno allo stomaco e l'ha rapina ta di patente e chiavi dell'automobile Ha colpito l’ex compagna di oltre vent’anni più anziana, con un violento pugno al torace . Quindi, l’ha rapina ta di patente e chiavi dell’automobile e, come se ciò ...

L’Aquila - Sferra pugno alla vetrata in uno scatto di ira : 26enne muore dissanguato in casa : La vittima stava litigando con un familiare quando ha sferrato il pugno che si è rivelato fatale. I frammenti di vetro gli hanno tagliato le vene e il giovane è morto dissanguamento. Sul caso stanno indagano i carabinieri ma al momento non risultano indagati: l'inchiesta tende ad escludere la responsabilità di terzi nel tragico fatto.Continua a leggere