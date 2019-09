Malta | il patto non è vincolante | Emmanuel Macron ha fregato Giuseppe Conte?

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il giorno dopo l'accordo disull'immigrazione i sentimenti che attraversano i Paesi Ue non sono quelli sperati. Il rischio è che l'intesa tra Francia, Germania, Italia ericeva un "no", o ancor peggio (per il nostro Paese) venga annacquata - al tavolo dei ministri dell'Interno dei Ventot

fattoquotidiano : PATTO UE SUI MIGRANTI: PARLA CONTE 'Abbiamo fatto più a Malta in 1 giorno di Salvini in 1 anno' [di Paola Zanca]… - frank9you : RT @Libero_official: Il 'patto di Malta', si scopre, 'non è vincolante': immigrazione, l'Italia tagliata ancora fuori? - Fabryzzziiiooo : @Maryljacb @francescatotolo Ma come? Il patto di malta, non era una SVOLTA EPOCALE ??? ???????? -