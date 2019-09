In Israele il primo ministro uscente | Benjamin Netanyahu | ha ricevuto l’incarico di

LIVE Italia-Israele baseball - Semifinale Europei 2019 in DIRETTA : 0-0 - primo inning senza occasioni per le due squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:19 Un ball, uno strike, poi Valencia prova una cosa che non è un bunt né una palla rasoterra, Colabello riceve palla in prima e l’inning si chiude qui. Italia-Israele 0-0 19:18 Arriva un pericolo ancora maggiore per gli azzurri: Danny Valencia 19:18 Gaillen colpisce profondo a destra, ma DIRETTAmente nel guanto di Andreoli: 2 out per Israele 19:17 Secondo ball per Gouvea 19:16 Un ball ...