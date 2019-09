Greta Thunberg | cinquecento scienziati scrivono all' Onu | Ma che emergenza è? I dati

Il Clima e il discorso di Greta Thunberg : se io fossi Donald Trump… : Ho sempre seguito la storia di Greta Thunberg con un filo di simpatia. Intesa come tenerezza e compassione, intendiamoci. Il fatto che un’adolescente con la sindrome di Asperger marinava la scuola un giorno a settimana per protestare contro i potenti del suo Paese (tra i più ecologici al mondo!) perchè non facevano abbastanza per contrastare il cambiamento Climatico, mi suscitava una certa dolcezza. Poi, però, la situazione è sfuggita di ...

Clima - c’è gente che critica Greta Thunberg. Ma veramente non vi vergognate? : Esistono esseri umani che criticano Greta Thunberg senza nessun minimo di pudore e dignità. Ormai non ci meraviglia più la superficialità umana e il cinismo bieco di alcune persone. Poi l’arrivo dei social ha solo contribuito a dare voce e risalto a personaggi che andrebbero semplicemente curati. E su questo Umberto Eco aveva ragione da vendere. Ma torniamo alla ragazzina svedese. Greta non fa altro che dire al mondo e soprattutto alla politica ...

Le sfilate di Milano e Parigi all’epoca di Greta Thunberg : Chi lavora nel mondo della moda è allenato a fiutare l’aria che tira, nel tessile-abbigliamento l’obsolescenza e la conseguente progettazione di nuovi prodotti avviene a ritmo serrato: se non sei allenato ad essere flessibile non vai lontano. Vale per tutti: imprenditori e designer.La moda - si dice - è leggera, effimera, veloce: ma i motori che stanno dietro il fashion system da qualche tempo sembrano meno scattanti ...

Le modelle di Dior come Greta Thunberg. Sfilano con le trecce su una passerella di alberi veri : Il messaggio di Greta Thunberg sembra essere arrivato ovunque, anche sulle passerelle. Lo dimostra lo show di Dior a tema ecologia: le modelle, con le trecce ispirate all’acconciatura della giovane attivista, hanno sfilato attraverso un giardino di 164 alberi, selezionati dal collettivo Coloco, etichettati con l’hashtag #PlantForTheFuture e destinati ad essere a loro volta piantati.Dior ha presentato a Parigi la sua collezione ...

Vittorio Feltri contro Greta Thunberg : "Perché non vedo l'ora che si sgretoli" : "Non vedo l'ora che Greta si sgretoli". Vittorio Feltri, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca la baby ecologista svedese Greta Thunberg che ha parlato anche davanti all'Onu e a Donald Trump dell'allarme sul clima che i potenti del mondo continuano a sottovalutare. Leggi anche: "

Funerali per i ghiacciai - 100 anni di allarmismi infondati e Greta Thunberg : così l’Apocalisse del clima è diventata religione : Nei giorni scorsi, in Svizzera si è tenuto un “funerale” per un ghiacciaio che sta sparendo. Centinaia di persone si sono riunite per “piangere” la perdita del ghiacciaio Pizol nelle Alpi Glaronesi, l’80-90% del quale si sarebbe sciolto dal 2006 ad oggi. Secondo quanto riportato dalla CNN, molti hanno preso parte alla “cerimonia” in formali abiti scuri da funerale. Ciò che è allarmante, ovviamente, è che se tutti i ghiacciai si sciogliessero, i ...

Dialogo tra Montalbano e Catarella su Greta Thunberg : Chella matinaat truvai Catarelli ad aspittarlo sulle scalinata del cummissariata e pariva che fusse stata pigliata dai turca. Catarelli (che faciva voci); “Dutturi, dutturi… “: Muntilbano (che parchiggiò alla sanfrasò): “Caterè che successe?”. C: “Volivo addimandarla na cosa che non accapì… “: M: “Veni nel me offcia”. Trasirono all’unisona nel cummissariato commo carabinera a cavaddra e si dirissera nell’offcia di Muntilbana. Mintre Muntilbana ...

Greta Thunberg come Severn Cullis-Suzuki/ Ci si ricorderà di lei dopo "sei minuti"? : Greta Thunberg come Severn Cullis-Suzuki, la bambina che nel 1992 stupì il mondo con le sue parole in difesa dell'ambiente?

Emmanuel Macron attacca Greta Thunberg : "Cosa rischi con le tue posizioni troppo radicali" : Le accuse mosse da Greta Thunberg in lacrime all'Onu non sono piaciute a tutti. Per esempio non sono piaciute al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, che non ha accolto di buon grado i diktat della giovane attivista svedese, la quale ha chiesto alla Commissione Onu per i Diritti dei

Greta Thunberg rimprovera i leader mondiali - la sua rabbia : 'Mi avete rubato l'infanzia' : Il discorso di Greta Thunberg all'assemblea generale dell'Onu ha fatto il giro del mondo. La giovanissima attivista svedese al Palazzo di Vetro ha espresso con rabbia il suo punto di vista ai capi di governo, chiedendo sforzi e impegni concreti e rimproverandoli anche di averle rubato i sogni e l'infanzia. Greta commuove l'Assemblea Onu All'apertura del Climate Action Summit, Greta Thunberg ha fatto sentire la sua voce all'Assemblea generale ...

Clima - Giorgia a Skyline : “Greta Thunberg è una speranza. Specchio di una generazione che si sta formando” : “Greta Thunberg è veramente una speranza. Trovo meraviglioso che ci sia”. Lo ha detto in un’intervista a Skyline, il nuovo approfondimento di Sky Tg24 in onda alle 23, la cantautrice Giorgia, parlando della giovane attivista svedese. “Secondo me – ha proseguito – è lo Specchio di una generazione che si è formata e si sta formando, perché l’unico modo per cambiare le cose è crescere delle persone con delle idee diverse, cambiare il tipo di ...

Gemitaiz contro Greta Thunberg : 'Andasse a mangiare lattuga in una prateria' : Nelle ultime ore il nome di Greta Thunberg, la sedicenne attivista svedese salita alla ribalta delle cronache mondiali per il suo impegno nella lotta per la salvaguardia dell'ambiente, sembra essere ancor più presente del solito tra i titoli dei giornali di tutto il mondo. Il motivo è da individuare nel recente discorso tenuto a New York, all'Onu, nell'ambito del summit internazionale sul clima. Greta bacchetta i leader mondiali: 'Ci avete ...

Greta Thunberg o Thumberg? In Italia le rubano anche il cognome : Greta Thunberg o Thumberg? Questo è il problema. Davanti alle consonanti b e p, come recitano i manuali di grammatica Italiana, troviamo generalmente la m e non la n: bimbo, rompere, imbattibile, impagabile, Giampiero, Giampaolo sono gli esempi a suffragio di questa regola. Alla lista va aggiunto anche il cognome della studentessa sedicenne svedese Greta Thunberg che ha appena messo in riga i potenti della Terra per non essere stati in ...

Clima - Fassina : “Greta Thunberg? Insopportabile ipocrisia intorno a lei. Fa figo lodarla ma nessuno vuole cambiare la realtà” : “E’ evidente che la questione ambientale è drammatica e l’effetto che ha avuto Greta Thunberg è stato straordinariamente positivo. Tuttavia, trovo molto preoccupante il conformismo di questo sostegno universale. E’ la prova che si vuole cambiare tutto per non cambiare niente“. Lo afferma Stefano Fassina, deputato di Leu e promotore del movimento Patria e Costituzione, rispondendo nel corso della trasmissione ...