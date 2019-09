Enjoy | Peter Gomez presenta su Nove il documentario ‘Vite drogate’ | giovedì 26 settembre

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il giornalistascandaglia tre universi al centro del dibattito socio-culturale, che da sempre creano scandalo e dividono l’opinione pubblica: lusso, droga e porno. “” racconta da una prospettiva nuova questi fenomeni, con le testimonianze di chi conosce bene questi “vizi” contemporanei, per cui l’eccesso è la parola d’ordine. Dopo l’incursione ne “Il mondo del lusso”, il direttore de Ilfattoquotidiano.it metterà in luce ogni più cupo aspetto legato al nuovo consumo di stupefacenti in “Vite drogate”, in onda26alle 21.25. Un racconto senza pregiudizi che corre dalle anfetamine usate per perdere peso alla cocaina per socializzare, al ritorno dell’eroina come esperienza di vera trasgressione. “In Italia una persona viene arrestata ogni 20 minuti per reati connessi alla droga – commenta. “Nonostante questo, il consumo continua ad aumentare”. ...

