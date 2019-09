Possibile installare le Google Apps sui Huawei Mate 30 | la procedura completa

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 24 settembre 2019) Ormai è risaputo che i30, così come tutti gli altri smartphone del produttore cinese che verranno (a meno che la situazione del ban USA non venga in qualche modo risolta, cosa che non escludiamo), non presentino di default i servizi diper la mancata concessione della licenza del sistema operativo Android. La questione andrà di certo a penalizzare la nuova linea, soprattutto in Europa, dove gli utenti sono più che abituati ad usufruire dellenella vita di tutti i giorni. Eppure la situazione venutasi a creare non dovrebbe troppo spaventare, essendo ancora(non sappiamo per quanto) procedere alla loro installazione manuale attraverso lache stiamo per illustrarvi (purtroppo non ufficiale, come potrete facilmente intuire). Partiamo col dire che i30 sono stati equipaggiati con una versione open source del sistema ...

