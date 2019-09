Parrucche per le pazienti ontologiche | in Emilia Romagna contributo di 400 euro

Fonte : fanpage

(Di martedì 24 settembre 2019) Leoncologiche che scelgono di indossare una parrucca potranno contare - in- su undi 400. Ilsarà indipendente dall’Isee e dalla situazione reddituale della paziente. Potranno beneficiarne le donne in cura residenti in

HSilviaconsta : RT @ShuShuHC: ? 'Diamoci un taglio', il progetto che regala capelli per le parrucche oncologiche - - KimyKitsune : Watch me vendere il culo per pagarmi i tatuaggi. (...... Non è vero per favore chiedetemi altre commissioni per le parrucche) - janasdeomo : RT @ShuShuHC: ? 'Diamoci un taglio', il progetto che regala capelli per le parrucche oncologiche - -