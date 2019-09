Ospiti e programma del Premio Tenco 2019 con Antonio Silva e Morgan alla conduzione

Venezia 76 Ospiti del cinema italiano - programma giorno per giorno : Venezia 76 ospiti italiani dal 27 agosto al 6 settembre Pronti, via! Venezia 76 sta per cominciare. Mancano pochissime ore infatti all’inizio della Mostra del cinema che si terrà in laguna da oggi 27 agosto al 7 settembre 2019 (considerando la pre-apertura). Dopo l’annuncio di numerose star del ...

Anche Renato Zero a Il Tempo Delle Donne : Ospiti e programma completo tra città e Triennale : Ci sarà Anche Renato Zero a Il Tempo Delle Donne, che da questa'anno raddoppia con cento eventi sparsi per la città e la Triennale di Milano. L'artista romano è atteso per la giornata del 4 settembre, nella quale rilascerà una Delle prime intervista in vista del rilascio del nuovo album in programma per il 30 settembre. L'appuntamento è fissato per le ore 16 presso la Sala Balzan della Fondazione Corriere, con tutti i posti occupati per ...