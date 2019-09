Milano | bevande e cibi scaduti | sanzionato minimarket

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019), 24 set. (AdnKronos) - Aun, in via Costa angolo Via Bambaia, è statoper vendita di merce scaduta. Durante i controlli, la polizia ha trovato diversiche il negozio era pronto a vendere. Per questo motivo, il gestore è statoammi

FondazioneCapac : Corso Corso intensivo SAB Somministrazione di Alimenti e Bevande (Sede di Milano – pomeridiano). Corso abilitante… - CMelegnano : RT @FondazioneCapac: Somministrazione di Alimenti e Bevande (Sede di Milano – mattino), dal 23 settembre. Corso abilitante all’esercizio d… - FondazioneCapac : Somministrazione di Alimenti e Bevande (Sede di Milano – mattino), dal 23 settembre. Corso abilitante all’esercizi… -