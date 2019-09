Milan Games Week sta arrivando | ecco gli appuntamenti per le famiglie | gli appassionati

Gillette Bomber Cup – Ospiti e appuntamenti alla Milan Games Week 2019 : Gillette fa il suo debutto alla Milan Games Week 2019 con la prima stagione della Gillette Bomber Cup. Si tratta di uno dei più grandi tornei di Fortnite con licenza ufficiale entrando appieno nell’arena del mondo degli eSports. Dopo il successo della campagna Shave like a Bomber, la Gillette Bomber Cup nasce con l’obiettivo di sostenere e affermare i valori degli eSport in Italia dichiara Gennaro D’Ambrosio, Assistant Brand Manager Gillette. ...

Ubisoft alla Milan Games Week 2019 con le anteprime di Watch Dogs Legion - Ghost Recon Breakpoint e Just Dance 2020 : Mancano ormai pochi giorni all'apertura delle porte di Milan Games Week powered by TIM, nona edizione della fiera che riunisce migliaia di appassionati di videogiochi. Ubisoft animerà la manifestazione con tre incredibili anteprime: Watch Dogs Legion, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint e Just Dance 2020. Scopriamo i dettagli nel comunicato.Il lancio di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint è alle porte e per l'occasione Ubisoft sarà presente ...

Alla Milan Games Week la prima finale live in 5g in Europa : (Foto: Esl) Storico appuntamento Alla Milan Games Week 2019 in occasione della quale si terrà la prima finale live su rete 5g mai ospitata in Europa con protagonisti due tra i più popolari titoli in multiplayer come l’arcade automobilistico Asphalt 9: Legends e il battle royale Playerunknown’s Battlegrounds Mobile (Pugb). L’evento è stato organizzato da Vodafone e la società leader nell’esport mondiale, Esl. Nei giorni tra 27 ...

Milan Games Week powered by TIM – Svelate le molteplici anteprime : Fervono i preparativi per Milan Games Week powered by TIM, la cui nona edizione è ormai alle porte! In attesa che gli addetti ai lavori si rimbocchino le maniche per completare l’allestimento degli spazi di Fiera Milano Rho e renderla – da venerdì 27 a domenica 29 settembre – la casa di tutti gli appassionati di videogiochi, è tempo di svelare quali titoli animeranno la manifestazione. Durante questo appuntamento tanto atteso sarà ...

Doom Eternal - Dreams - Marvel's Avengers - Nioh 2 e moltissimi altri giochi in anteprima alla Milan Games Week 2019 : Fervono i preparativi per Milan Games Week powered by TIM, la cui nona edizione è ormai alle porte! In attesa che gli addetti ai lavori si rimbocchino le maniche per completare l'allestimento degli spazi di Fiera Milano Rho e renderla - da venerdì 27 a domenica 29 settembre - la casa di tutti gli appassionati di videogiochi, è tempo di svelare quali titoli animeranno la manifestazione. Durante questo appuntamento tanto atteso sarà possibile ...

Vodafone ed ESL annunciano il programma degli eventi per la Milan Games Week 2019 : Vodafone ed ESL, la più importante società di eSport al mondo, annunciano il programma degli eventi che dal 27 al 29 settembre animeranno l'ESL Vodafone Arena durante la Milan Games Week, la manifestazione di gaming più popolare in Italia. Le grandi protagoniste della manifestazione saranno le finali nazionali dell'"ESL Vodafone Championship" e l'attesa finale del "Vodafone 5G ESL Mobile Open, powered by Huawei Mate 20X 5G - co-engineered with ...

Xbox a Milan Games Week 2019 : Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno Xbox conferma la sua presenza alla Milan Games Week 2019, l’evento italiano più atteso dagli appassionati dei videogiochi, che si terrà a Rho Fiera Milano dal 27 al 29 settembre. A pochi giorni dall’evento, Microsoft svela la lineup imperdibile di titoli che saranno giocabili presso lo stand, situato all’interno del Padiglione 12 della fiera: oltre a Gears 5, l’acclamato ultimo episodio ...

Bethesda sarà presente per la prima volta alla Milan Games Week con una versione giocabile di DOOM Eternal : Bethesda, in data odierna, annuncia ufficialmente la sua presenza in occasione della Milan Games Week 2019 (padiglione 2), l'ormai tradizionale e iconica kermesse italiana che si terrà, in quel di Milano, dal 27 al 29 settembre presso Fiera Milano Rho.Un'occasione semplicemente imperdibile che porterà l'ingente community videoludica italiana a interfacciarsi, per la prima volta in assoluto, con uno dei più publisher più noti e illustri del ...

Potrete scoprire Cyberpunk 2077 in anteprima a Milan Games Week : le novità : Senza paura di esagerare, Cyberpunk 2077 è il videogioco più atteso dagli appassionati di actionRPG degli ultimi anni. Naturale, quando allo sviluppo figurano i ragazzi di CD Projekt RED, gli stessi che nel tempo ci hanno regalato la sontuosa trilogia ruolistica di The Witcher. In uscita il 16 aprile 2020, il nuovo titolo della software house polacca raccoglie quella eredità e la stravolge, abbracciando una visuale in prima persona, meccaniche ...

L'universo di Cyberpunk 2077 alla Milan Games Week 2019 : Bandai Namco Entertainment Italia e CD Projekt RED hanno il piacere di invitare tutti i partecipanti alla Milan Games Week powered by TIM a sperimentare un primo assaggio delle atmosfere cupe e futuristiche di Cyberpunk 2077. Dal 27 al 29 settembre 2019 al Padiglione 08 della Milan Games Week (Fiera Milano Rho) aprirà, per la prima volta in Italia, il Cyberpunk 2077 World - uno stand in cui sarà possibile vivere alcune delle iconiche scene ...

