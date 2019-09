Migranti | Open Arms | ' accordo Malta? Passo positivo ma stop accordi con Libia'

Migranti : Open Arms - 'nostra missione proteggere vite - torniamo nell'Egeo' : Palermo, 23 set. (AdnKronos) - "La nostra missione è proteggere vite in mare, per questo torniamo nell'Egeo a bordo #Astral. Le isole greche sono di nuovo testimoni di migliaia di vite in pericolo e di naufragi e morti senza testimoni. Ogni vita è unica e ogni vita conta, andiamo dove c'è bisogno di

Migranti : Open Arms - 'nostra missione proteggere vite - torniamo nell'Egeo' : Palermo, 23 set. (AdnKronos) – "La nostra missione è proteggere vite in mare, per questo torniamo nell'Egeo a bordo #Astral. Le isole greche sono di nuovo testimoni di migliaia di vite in pericolo e di naufragi e morti senza testimoni. Ogni vita è unica e ogni vita conta, andiamo dove c'è bisogno di noi". Così su Twitter Open Arms.

Migranti : Open Arms su Ocean Viking - 'Finalmente' : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – "Por fin", cioè finalmente. Ecco il commento della ong Open Arms sulla decisione delle autorità italiane di assegnare un porto italiano alla nave Ocean Viking di Medici senza frontiere.

Migranti : Open Arms - 'Zingaretti è al governo - facciano scendere naufraghi da Ocean Viking' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – "Stiamo seguendo con attenzione la vicenda della Ocean Viking, anche per capire la posizione del governo. Ci aspettiamo che ci sia una netta discontinuità con il passato, questo vuol dire fare scendere al più presto le persone dalla Ocean Viking. Senza tentennamenti". Lo ha detto all'Adnkronos Veronica Alfonsi, portavoce della ong Open Arms parlando della nave ferma da giorni in acque

Migranti : Open Arms - ‘gip ribadisce necessità rispetto diritto del mare’ : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - "Riteniamo questo provvedimento di estrema importanza, in esso infatti è ribadita, ancora una volta, la necessità del rispetto delle Convenzioni internazionali e del diritto del mare, nonché la tutela della vita e della dignità delle persone in condizioni di fragilità"

Migranti : Open Arms - 'per gip necessario proseguimento indagine sequestro persona' : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – "Il Gip di Agrigento, Stefano Zammuto, ha disposto il dissequestro della nostra imbarcazione, l'Open Arms, ritenendo di aver raccolto gli elementi necessari al proseguimento dell'indagine contro ignoti per abuso di ufficio e sequestro di persona". Così, Open Arms in una nota dopo il dissequestro della nave."Il sequestro era stato richiesto dal Procuratore di Agrigento,

Pozzallo : Migranti soccorsi dalla Open Arms - individuati due scafisti siriani : La Polizia di Stato ha concluso le indagini sull’arrivo presso l’Hotspot di Pozzallo dei migranti sbarcati a Lampedusa dalla nave “Open Arms”

Open Arms - gip convalida sequestro ma la nave può tornare in mare : “Migranti trattenuti contro volontà - ma l’ong non è responsabile” : sequestro convalidato, ma senza trattenere la nave. Così ha deciso il gip del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, in merito alla vicenda Open Arms, l’imbarcazione della ong spagnola rimasta bloccata in mare per 19 giorni. Secondo il giudice, infatti, “sussiste il fumus del reato di sequestro di persona da parte dei pubblici ufficiali in corso di identificazioni”, ma “non sussistono esigenze probatorie anche in ...

Migranti : gip - ‘su Open Arms naufraghi privati della libertà contro la loro volontà’ (2) : (AdnKronos) – “In quel momento – dice il gip nel provvedimento di cui è in possesso l’Adnkronos – sussisteva l’iurgenza di provvedere, giustificativa della indifferibile adozione del sequestro da parte del pubblico ministero, avuto riguardo alle condizioni fisiche e psicologiche delle persone a bordo emerse in esito all’ispezione del 20 agosto e compiutamente descritte dai consulenti tecnici nelle ...

Migranti : gip - 'su Open Arms naufraghi privati della libertà contro la loro volontà' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) – Gli oltre cento naufraghi che si trovavano sulla nave spagnola Open Arms sono stati costretti a una "illecita e consapevole privazione della libertà personale", "costretti a bordo per un apprezzabile lasso di tempo contro la loro volontà". E' quanto scrive il gip del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto nel provvedimento con il quale ha